Ermenistan: Azerbaycan mevzilerimize ateş açtı, 3 askerimiz yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Ocak saat 16.30'da (TSİ) Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni-Azeri sınırının doğusunda konuşlu Ermeni mevzilerine ateş açtı" dendi. Şu an itibarıyla 3 askerin yaralandığı bilgisine sahip olduklarını belirten bakanlık, can kaybı olup olmadığının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.