Ermenistan: Azerbaycan mevzilerimize ateş açtı, 3 askerimiz yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Ocak saat 16.30'da (TSİ) Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni-Azeri sınırının doğusunda konuşlu Ermeni mevzilerine ateş açtı" dendi. Şu an itibarıyla 3 askerin yaralandığı bilgisine sahip olduklarını belirten bakanlık, can kaybı olup olmadığının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.
Azeri güçlerinin topçu silahları ve insansız hava araçlarıyla ateş açtığını bildiren bakanlık, "Ermeni tarafı uygun eylemleri gerçekleştirdi. Saat 18.30 itibarıyla çatışma devam ediyor" diye ekledi.