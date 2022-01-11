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Dünya

Ermenistan: Azerbaycan mevzilerimize ateş açtı, 3 askerimiz yaralandı

"Azeri güçleri topçu silahları ve İHA'larla ateş açtı"

11 Ocak 2022 20:10

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusuyla sınırda çatışma yaşandığını ve 3 Ermeni askerin yaralandığını açıkladı.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Ocak saat 16.30'da (TSİ) Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermeni-Azeri sınırının doğusunda konuşlu Ermeni mevzilerine ateş açtı" dendi. Şu an itibarıyla 3 askerin yaralandığı bilgisine sahip olduklarını belirten bakanlık, can kaybı olup olmadığının netleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.
 
Azeri güçlerinin topçu silahları ve insansız hava araçlarıyla ateş açtığını bildiren bakanlık, "Ermeni tarafı uygun eylemleri gerçekleştirdi. Saat 18.30 itibarıyla çatışma devam ediyor" diye ekledi.
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