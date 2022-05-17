Ermenistan, Azerbaycan'a sunduğu teklifin ayrıntılarını açıkladı

Marukyan'ın açıklamasına göre teklifin birinci maddesinde Azerbaycan’ın teklifinin 11 Mart’ta alındığı belirtiliyor.
Agos'un haberine göre diğer maddeler şöyle:
- Ermenistan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan üzerinde toprak talepleri yoktur ve olmadı.
- Dağlık Karabağ Ermenilerinin güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi ve Dağlık Karabağ’ın nihai statüsünün belirlenmesi konuları Ermeni tarafı için esastır.
- Ermeni tarafı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 9 Kasım, 11 Ocak, 26 Kasım açıklamalarında belirtilen yükümlülükleri (savaş esirlerinin dönüşü, ulaşım bağlantılarının) önemli görmektedir.
- Ermeni tarafı, BM Anlaşması, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Helsinki Nihai Senedi temelinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin bir barış ve normalleşme anlaşmasının imzalanması için müzakerelere başlamaya hazırdır.
- Ermeni tarafı, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarına ilgili görüşmeleri düzenlemeleri için çağrıda bulunmuştur.
Azerbaycan'ın teklifi
Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a şu teklifleri sunmuştu:
- Devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması.
- Devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi.
- Birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak.
- Sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması.
- Ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği.