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Dünya
Deutsche Welle

Ermenistan: Ateşkes bitti

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan Azerbaycan ile ateşkes sürecinin 'artık mevcut olmadığını' söyledi. Azerbaycan ise bu durumdan Ermenistan'ı sorumlu tuttu.

23 Aralık 2015 14:22


Ermenistan, Azerbaycan ile ateşkes sürecinin 'aslında artık mevcut olmadığını' açıkladı, sınırdaki artan çatışmaları da 'savaş' olarak nitelendirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, gazetecilere açıklamasında "Bugün olanlar savaştır" dedi. Sözcü, "Savaş sözcüğünü kullanmak zorundayız, çünkü ortada ateşkes kalmadı" diye konuştu. Durumdan 'sınırda askeri provokasyon yapan' Azerbaycan'ın sorumlu olduğunu öne süren sözcü, "Azerbaycan tank, havan topu, uçaksavar gibi var olan tüm silahları kullanıyor” diye konuştu.

Azerbaycan: Ermenistan çekilmek zorunda

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev ise "Ateşkes, Ermeni güçlerinin Azerbaycan'daki yasadışı varlığı nedeniyle bozulmuştur. Ermenistan ele geçirdiği topraklardan çekilmek zorunda. Ancak bundan sonra bölgede kalıcı barış teminat altına alınabilir" dedi.

İki ülkenin cumhurbaşkanları 16 Aralık'ta İsviçre'de Dağlık Karabağ sorununa diplomatik çözüm aramak amacıyla bir araya gelmişti. Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı'nın (AGİT) aracılığında düzenlenen müzakerelerde bölgenin diplomatik statüsü ve geleceği ele alınmış, ancak somut bir sonuca varılamamıştı.

İki ülke arasında 1992-1993 yılları arasında Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle çıkan savaş, 1994 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan ateşkes protokolüyle durdurulmuştu. Son dönemde çatışmalar yeniden şiddetlenmişti.

Rusya'dan helikopter sevkiyatı

Bu arada, Rusya'nın son dönemde yaptığı sevkiyatlarla Ermenistan'daki üssünü güçlendirme çabası sürüyor. Rus Interfax ajansının haberine göre, Rusya son olarak başkent Erivan'daki üsse altı adet Mi-24 ve Mi-8 tipi savaş ve nakliye helikopteri gönderdi. Rusya ay başında da Erivan'daki üsse 7 helikopter konuşlandırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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