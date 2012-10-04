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Dünya

Ermenistan AB'ye vizeyi kaldırıyor

Ermenistan, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere yönelik vize uygulamasını önümüzdeki yıldan itibaren kaldıracağını açıkladı

04 Ekim 2012 23:39

Ermenistan Dışişleri Bakan yardımcısı Şavarş Koçaryan, Ermenistan hükümetinin AB ülkelerine vize uygulanmasının kaldırılması yönünde karar aldığını söyledi.

Hükümetin, AB ile ilişkileri daha da ilerletmek ve Ermenistan turizmini geliştirmek için böyle bir karar aldığını ifade eden Koçaryan, aynı adımı AB ülkelerinden de beklediklerini belirtti.

Ermenistan'da AB'ye üye ülkelere vize uygulanmasının kaldırılması 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak ve Schengen alanına dahil İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn de uygulama kapsamında tutulacak.

Ermenistan'ın vize uygulamadığı ülkelerin vatandaşları bu ülkede oturma izni almadan 6 ay kalabiliyor.

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