'Ermenileri ve Rumları aynı barbarlar katletti'

T24 - 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını desteklediklerini söyleyen Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulias, "Pontus soykırımı da aynı barbarlar tarafından yapılmıştır" dedi.



Atina'yı ziyaret eden Ermenistan Devlet BaşkanıŞerj Sarkisyan'ı ağırlayanYunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulias’tan, Başbakan Papandreu'nun barış ve dostluk mesajlarının aksine Türkiye'ye sert mesajlar geldi.



Türkiye'nin bir yandan Avrupa Birliği’ne üye olmak istemesine rağmen diğer yandan komşu Ermensitanile arasındaki sınırları kapatmasını kabul adilemeyecek bir durum olarak niteleyen Papulias, ayrıca Türkiye'nin Avrupa üyeliğiyolundaki en büyük engelin de Kıbrıs sorunundan kaynakladığını sözlerine ekledi.



Sarkisyan'ın onuruna verilen akşam yemeğinde konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı, Ermeni ve Yunan halklarının tarihi bağları olduğundan söz ederken, "1915 soykırımı ile Pontus soykırımı aynı barbarlar tarafından yapılmış; halkarımızın katletilmesine yol açmıştır" şeklinde konuştu.



Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan da, ‘zor bir komşu’ olarak tanımladığı Türkiye'nin, güçlü konumu nedeniyle her şeyi hemen talep etmesindenşikayet etti. Sarkisyan ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinde, "Komşularıyla iyi ilişkilerkurması ve Ermeni soykırımını kabul etmesi" şartının koşulmasını talep etti.



Bu sert açıklamalara karşın Papulias da Sarkisyan da gerek Yunanistan'ın gerekse Ermenistan'ın Türkiye'ye dostluk eli uzattıklarını ve bunun karşılığında Türkiye'den samimi işbirliği beklediklerinden söz ettiler.





