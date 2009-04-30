Ermenilere Ohio darbesi

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Jean Schmidt: “Benim tarih bilgime göre buna soykırım denemez”



ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Jean Schmidt, ABD tarihinde bir ilke imza atarak seçim bölgesi Ohio’da soykırım iddialarını kabul etmediği gerekçesiyle hakkında asılsız ithamlarda bulunan Ermeniler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.



milliyet.com.tr'nin haberine göre, Schmidt’in Ohio Seçim Komisyonu’na bugün yapacağı suç duyurusu metninde, “Kendi tarih bilgime göre 1915’de yaşanan trajik olaylara soykırım denemez. Bu konu tartışılmaz değildir. Amerika’da ve dünyada çok sayıda saygın tarihçi aksini söylemektedir. Olayı ABd Kongresi değil bağımsız bir uluslararası komisyon çözüme kavuşturmalıdır” ifadeleri yer alıyor.



ABD’de 4 Kasım’da yapılan seçimlerde Ohio Eyaleti 2. Bölgeden Temsilciler Meclisi’ne seçilen Schmidt, 4 Kasım seçimlerindeki rakibi Ermeni asıllı David Krikorian’ın seçim kampanyası sırasında kendisine yönelik ‘Türklerden soykırım inkâr için kan parası aldığı’ şeklindeki asılsız suçlamalar nedeniyle Ohio seçim Komitesi’ne suç duyurusunda bulunma kararı aldı.



Olanlar soykırım değildir



Bugün seçim komitesine iletilecek başvurusunda 1915 olaylarının soykırım olduğu yönündeki Ermeni iddiaları hakkındaki görüşlerini açıklayan Schmidt, “Ben bir Ermeni soykırımını inkar etmedim. Tarihi kayıtlar hakkındaki bilgime dayanarak 1915’de yaşanan trajik olayları ‘soykırım’ olarak niteleyemem. Çünkü bu çok kesin bir tanımlama” dedi.



Uzmanlar karar versin



“Benim Kongre’deki pozisyonum da her zaman bu konunun Kongre’nin bir sorunu olmadığı yönünde olmuştur.” diyen Schmidt şöyle devam etti:



“Bir Kongre üyesi olarak hiçbir zaman bu Ermeni soykırım tasarıları konusunda oy vermedim. Bu konunun kesin biçimde çözüme kavuşturulması için uzmanlardan oluşan bağımsız bir uluslararası komisyon oluşturulması fikrini destekliyorum”



Schmidt, başvurusunda ”Gerçekler hakkındaki bilgisi ve mevcut kanıtların kendisini olayların soykırım olduğu yönünde ikna etmediği” yönündeki değerlendirmesini Krikorian’ın kendisine de ilettiğini başvurusunda ifade etti.



Aksini savunan saygın tarihçiler var



Krikorian’ın seçime 48 saat kala seçmenlerine gönderdiği mektupta kendisi hakkında yer verdiği ‘tartışılmaz soykırım gerçeğini inkâr ediyor’ değerlendirmesine de karşı çıkan Schmidt, “Tarihi gerçekler onun söylediği gibi tartışılmaz durumda da değil. Saygın Amerikan bilim adamları 1915’de yaşanan trajik olaylar için ‘soykırım’ ifadesinin kullanılmasının uygun olup olmadığını sorgulamakta. Bunlar arasında Princeton Üniversitesi’nden ünlü tarihçi Bernard Lewis, Kaliforniya Üniversitesi’nden Stanford Shaw, Louisville Üniversitesi’nden Justin McCarthy, Massachusets Üniversitesi’nden Guenter Lewy ve Brian Williams, Princeton Üniversitesi’nden Norman Itzkowitz, Boston Üniversitesi’nden David Fromkin, Brandeis Üniversitesi’nden Avigdor Levy, Tennessee Teknik Üniversitesi’nden Michael Gunter, Hunter College’dan Pierre Oberling, George Washington Üniversitesi’nden Roderic Davidson, Dış Politika Araştırma Enstitüsünden Michael Radu ve askeri tarihçi Edward J. Erickson gibi isimler yer alıyor” dedi.



“ABD dışında da birçok akademisyen Osmanlı Ermenilerinin tarihi hakkında soykırım- karşıtı görüşlere sahiptir” diyen Schmidt, Gilles Veinstein (College de France), Stefano Trinchese (Chieti Üniversitesi), Augusto Sinagra (Romae-Sapienza Üniversitesi), Norman Stone (Bilkenit Üniversitesi) ve Andrew Mango ‘yu( Londra Üniversitesi) örnek gösterdi.



Kınayın ve ceza verin



Bugün seçim komisyonuna gönderilecek başvurusunda Krikorian’ın kampanya sırasında kendisi aleyhinde bastırarak dağıttığı ‘Soykırımı inkâr için 30 bin dolar ‘kan parası’ aldı’ karalamasının yer aldığı el ilanlarına da yer veren Schmidt, kendisinin hiçbir zaman böyle bir gerekçeyle bağış almadığını belirtti.



Krikorian’ın, kendisinin seçim kampanyasına yapılan bağışların Amerikan seçim yasalarına aykırı biçimde Türkiye hükümeti tarafından verildiği yönündeki iddialarına da şikâyet konusu olarak başvurusunda yer veren Schmidt, kampanyasına bağışta bulunanların Türk hükümetiyle bağı olmadığını gösteren resmi belgeleri seçim komisyonuna iletti.



Schmidt başvurusunda Ohio Seçim Komisyonu’nun konuyu ele alarak Krikorian’ın kampanya sırasında Ohio seçim yasalarını kasıtlı olarak yanlış açıklamalar yaparak ihlal ettiğini kayıt altına alması talebinde bulundu. Schmidt başvurusunda Krikorian’ın yasaları ihlal eden davranışları nedeniyle kınanması ve Komisyon’un uygun bulacağı biçimde cezai yaptırım kararı alınmasını da istedi.

