Ermenilerden Türkiye'ye 63.9 milyon dolarlık toprak davası

T24 - ABD'de Ermeniler, 1915 olaylarında mülklerini kaybettikleri iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Merkez ve Ziraat bankaları aleyhine yeni bir dava daha açtı.



Dava, ABD'de Ermenilerin en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Los Angeles'taki Bölge Mahkemesi'ne, eşi de davacılar arasında yer alan avukat Vartkes Yeghiayan tarafından açıldı.



"1915 olaylarında dedelerinin mülklerini kaybettiğini iddia eden" üç Ermeni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Merkez Bankası ve Ziraat Bankası'na karşı açtığı davada, "Adana'da, İncirlik üssü de dahil olmak üzere, dedelerine ait toplamda 49,5 hektar" olduğunu savundukları topraklar için 63,9 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu.



"Dedelerine ait mülklere 1915 olaylarında el konulduğunu ve söz konusu arazilerin tapularına sahip olduklarını" ileri süren davacılar, Türkiye'nin İncirlik Üssü'nü ABD'nin kullanımına açarak topraktan kar sağladığını savundular.



Davayı açan avukat Yeghiayan'ın, dava dilekçesini, resmen mahkemeye sunmadan önce basın ile paylaştığı öğrenildi.





"Bu dava, iki avukatın çatışmasından açıldı"



ABD'deki Ermeniler, bu yılın Temmuz ayında da "Davoyan Davası" olarak bilinen, 1915 olaylarında mülklerine el konulduğu iddia edilenlerin varislerine tazminat talebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Merkez Bankası ve Ziraat Bankası aleyhine dava açmıştı.



ABD'de Türk çatı kuruluşlarından Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesinin (ATAA) Başkanı Günay Evinch (Övünç), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu davanın da "Davoyan Davası" ile aynı türde, ancak avukat ve davacıları farklı bir dava olduğunu söyledi.



Bu davanın avukatı Yeghiayan'ın, "Davoyan Davası" avukatı Mark Geragos ile "kavgalı olduğunu" ve Geragos'a, "davalardan kazanılan tazminatları kanuna aykırı kullandığı iddiasıyla" karşı dava bile açtığını belirten Evinch, "Yeghiayan, Geragos'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Merkez Bankası ve Ziraat Bankasına yönelik dava açma fikrini de kendisinden çaldığını söylüyor. Bu nedenle Yeghiayan, kendine davacı bulup, aynı davayı kendisi de açtı. Yani, aslında

davanın açılmasında iki avukat arasındaki çıkar çatışması önemli rol oynuyor" dedi.



Saltzman & Evinch hukuk firmasının ortaklarından da olan Evinch, "Davoyan Davası"nda da Merkez ve Ziraat bankalarına tebligat ulaşmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devletine henüz tebligat yapılmadığı için, o davanın da daha fiili olarak başlamadığını söyledi.





