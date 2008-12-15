'Ermenilerden özür diliyorum'

Belge: Sorumsuzum ama, ben de özür dilerim

Yasemin Çongar: Özür diliyorum, çünkü...

Kampanya 1915 yılında pek çok Ermeni'nin hayatını kaybettiği olaylar nedeniyle Ermeni halkından özür dilemeyi amaçlıyor. "1915'te Osmanlı Ermenilerinin maruz kaldığı 'Büyük Felaket'e duyarsız kalınmasını, bunun inkâr edilmesini vicdanım kabul etmiyor. Bu adaletsizliği reddediyor, kendi payıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum" şeklindeki metnin katılanlar tarafından imzalanmasıyla gerçekleştirilecek kampanyada internet bağlantısı olmayanların imzalarının da elden toplanması amaçlanıyor.Kampanyaya aralarında mimar, mühendis, doktor, gazeteci, öğretim üyesi ve sanatçının bulunduğu yüzden fazla isim destek verdi. Kampanyanın bir yıl sürdürülmesi planlanıyor.Kampayadan bazı isimler:

Adalet Ağaoğlu, Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, Atilla Yayla, Baskın Oran, Deniz Türkali, Coşkun Aral, Cezmi Ersöz, Cem Mansur, Enis Batur, Ertuğrul Kürkçü, Fikret Başkaya, Neşe Düzel, Oral Çalışlar, Perihan Mağden, Pınar Selek, Yasemin Çongar, Yavuz Bingöl,