Ermeniler'de Türkler'den özür krizi

Ermenilerden özür dileme metninin Türkiye’de gördüğüne benzer bir tepki, şimdi diaspora Ermenileri arasında yaşanıyor.



Avustralyalı Ermeni aydın Prof. Armen Gakavian, Ermeni çetelerinin ve ASALA’nın cinayetlerinden özür dilemek için hazırladığı metni, diasporadan gelen tepkiler üzerine geri çekti. Prof. Gakavian, ’Ermeni davasına ihanet’le suçlanıyor.



"1915’te Osmanlı Ermenileri’nin maruz kaldığı Büyük Felaket’e duyarsız kalınmasını, bunun inkar edilmesini vicdanım kabul etmiyor. Bu adaletsizliği reddediyor, kendi payıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum."



Bir grup Türk aydınının hazırladığı bu metin, Türkiye’de kendi çapında bir krize yol açtı ve metni hazırlayanlar, ’ihanet’e kadar uzanan bir dizi suçlamaya muhatap oldu. Şimdi benzer bir kriz Diaspora Ermenileri arasında yaşanıyor. Avustralya’nın Sydney kentindeki Macquarie Üniversitesi’nde görev yapan Ermeni akademisyen Prof. Armen Gakavian, Ermeni çetecilerin ve ASALA’nın cinayetlerinden dolayı Türklerden özür dilemek için hazırladığı metni, Diaspora’dan gelen ağır tepkiler üzerine geri çekti.



Agos gazetesine bir demeç veren Prof. Gakavian, hazırladığı metnin bir ’özür’ içermediğini belirterek, "Ermeniler tarafından Türklere karşı girişilen terör eylemleriyle ilgili ’kişisel’ bir rahatsızlık belirttim. Bence bu duruş, temel insani değerleri yansıtıyor. Bu tavır ahlaki inançlarımın gereği ve aynı zamanda uluslararası hukukun da öngördüğü gibi, masum sivillere yönelik her türlü şiddeti reddetmeme dayanıyor" dedi. Metni desteklediği bildirilen Amerikalı Ermeni bilim insanı Prof. Dennis Papazian da geri adım atarak, "Gakavian’ın neden böyle bir kampanyaya kalkıştığını anlayamıyorum" diye konuştu.



Suçlamalar bile aynı



Ancak yine Agos’ta yer alan Avustralya Ulusal Ermeni Komitesi’nin (ANC) açıklaması ile Prof. Baskın Oran’ın yazısı, yaşanan süreci gözler önüne seren ayrıntılar ihtiva ediyor. ANC, Prof. Gakavian’ın açıklamalarının Avustralyalı Ermenilerin görüşlerini yansıtmadığını ve soykırımın tanınması çabalarının sürdürüleceğini duyurdu. Prof. Baskın Oran ise kendilerine yöneltilen suçlamalara benzer bir süreci Prof. Gakavian’ın da yaşadığını vurgulayarak şunları yazdı: "Onunki de aynı bizimkine benzedi. Derhal WATS’ta saldırılar başladı. Birinci tekil şahıs yazdığı halde ’Kendi adına konuş!’ dendi. Biri, ’ASALA onlarla işbirliği yaptığını söylemişti; Kürtler ve solcu Türklerden de imza toplayacak mısın?’ diye sordu. ’Sana bunu Türkler mi yazdırdı?’ dendi."



Popülist bir girişim iddiası



Türkiye’deki ’Özür Diliyorum’ kampanyası da bazı Ermeni grupları tarafından sert bir biçimde suçlanıyor. Avrupa Ermeni Federasyonu (AEF), Türkiye’deki aydınların özür dileme kampanyası ’popülist bir girişim’ olarak nitelendirdi ve özür metninde ’soykırım’ sözcüğünün bilinçli olarak kullanılmadığını, Osmanlı hükümetinin 1.5 milyon Ermeni’yi imha etmiş olmasının suç olmaktan çıkarılmasının hedeflendiğini iddia etti.



Ermeni Devrimci Federasyonu Taşnaksutyun’un Siyasi Büro Şefi Giro Manoyan da, özür metnini hazırlayanların samimi olmadığını, soykırım yerine ’trajedi’ kelimesini kullanarak 1915’te yaşananların ’soykırım’ olarak tanınmasını engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

