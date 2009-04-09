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'Ermeniler onarıma başladı'

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Sultanoğlu, "Alican Sınır Kapısı'nın, Ermenistan tarafındaki yollarda ve gümrük binalarında onarım yapıldığı yönünde duyum ald&#

09 Nisan 2009 03:00

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Hasan Sultanoğlu, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı'nın, Ermenistan tarafındaki yollarda ve gümrük binalarında onarım yapıldığı yönünde duyum aldık" dedi.

Hasan Sultanoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasıyla ilgili haberlerin, Azerbaycan ve Türk halkında derin üzüntü uyandırdığını söyledi.

Kendilerine Alican Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafında kimi çalışmaların yapıldığına yönelik duyumlar geldiğini ifade eden Sultanoğlu, "Sınır kapısının Ermenistan tarafındaki yollarda ve gümrük binalarında onarım çalışmalarının yapıldığı konusunda duyum aldık. Ermenistan tarafında neden bu çalışmaların yapıldığını da bilmiyoruz" diye konuştu.

Sınır kapısının açılacağına inanmadıklarını da vurgulayan Sultanoğlu, "Azerbaycan kamuoyunda bu konuyla ilgili bir gerginlik var. Bu konuda yetkililerin açıklama yapmasını bekliyoruz. Açık konuşulsun, halkın anlayacağı dilden konuşulsun. Bir yetkili çıkıp bu konuda bilgi vermelidir" dedi

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