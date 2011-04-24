-ERMENİLER OBAMA'YI İHANETLE SUÇLADI WASHINGTON (A.A) - 24.04.2011 - ABD'deki radikal Ermeni kuruluşu Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), ABD Başkanı Barack Obama'yı "sözüne ihanet etmekle" suçladı. ANCA, Obama'nın, Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan gününe yönelik açıklamasının hemen ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Obama, insanlığa karşı suçun düzgün biçimde kınanması ve anımsanması yönündeki sözüne bir kez daha ihanet etti" ifadesi kullanılarak, "Obama'nın Ermeni iddialarını tanıyacağına yönelik başkan seçilmeden önceki net sözlerine rağmen, seçildikten sonra bu konuda kaçamak dil kullandığı" öne sürüldü. "Obama'nın Türkiye'nin baskısı altında sözünü onurlandırmayı reddederek bu konudaki kendi görüşünün çok gerisinde kaldığı" ileri sürülen açıklamada, "Obama, Türkiye'nin tehditlerine teslim oldu" ifadesi de kullanıldı.