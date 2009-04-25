Ermeniler Obama'ya kızgın

ABD'deki en büyük iki Ermeni kuruluşu, ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan açıklamasından memnun olmadı ve Obama'yı, geçen yıl verdiği sözleri tutmamakla suçladı.



Amerikan Ermeni Ulusal Kongresi'nın (ANCA) Başkanı Ken Hachikian, yazılı açıklamasında, "Başkan Obama'nın, 'soykırımı' tanıyacağı sözünü tutmamasından derin bir düş kırıklığı duyan Amerikalı Ermeniler'e katılıyorum" ifadesini kullandı.



Hachikian, Obama'ya, bu konudaki tutumu değiştirmesi ve Kongre'de bekleyen "soykırım" tasarısını desteklemesi çağrısında bulundu.



Diğer büyük Ermeni kuruluşu Amerika Ermeni Asamblesi de (AAA), Başkan'ın açıklamasını, "Obama, 'Ermeni soykırımını' tanıyacağı sözünü tutmadı" başlığıyla verdi.



AAA'nin icra direktörü Bryan Ardouny, "Bu açıklama, Başkan'ın sözünü verdiği değişimi yansıtmıyor" dedi.

