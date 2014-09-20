"'Ermeniler Müslümanları katledenler' diye mi anlatılıyor?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya 8. sınıf ders kitabında “Ermenilerin ‘yabancı emellere alet olup kışkırtılanlar, vatanı bölmek isteyenler, Türklere ve Müslümanlara saldıran ve katledenler, hatta bu emellerine ulaşmak için soykırım yalanı uyduranlar’ diye tanıtıldıkları doğru mu” diye sordu.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığı'na bakan Avcı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Basına yansıyan haberlerde, 8. sınıf ders kitaplarında Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik Ermeni Meselesi, Terörizm ve Misyonerler olmak üzere 3 büyük tehdit olduğunun anlatıldığı iddia edilmektedir. Ders kitabında Ermenilerin yabancı emellere alet olup kışkırtılanlar, vatanı bölmek isteyenler, Türklere ve Müslümanlara saldıran ve katledenler, hatta bu emellerine ulaşmak için soykırım yalanı uyduranlar olarak tanıtıldığı yine iddialar arasındadır.

-8. sınıf ders kitaplarında Ermenilerin yabancı emellere alet olup kışkırtılanlar, vatanı bölmek isteyenler, Türklere ve Müslümanlara saldıran ve katledenler, hatta bu emellerine ulaşmak için soykırım yalanı uyduranlar olarak tanıtıldığı iddiaları doğru mudur?

-İddialar doğru ise, konu ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?

-8. sınıf ders kitabında yabancı ve azınlık düşmanlığı ile ırkçılığın önlenmesine yönelik denetimler yapılmakta mıdır?

-8. sınıf ders kitaplarında Ermeni Meselesi, Terörizm ve Misyonerlerin anlatım şekli öğrencilerin gelişim psikolojisine uygun mudur?

-8. sınıf ders kitabında, öğrencilerde, Ermeniler, Hıristiyanlar, Süryaniler, yabancılar ve azınlıklara yönelik düşmanlık duygusu uyandıracak ifadelerin bulunduğu iddiası doğru mudur?

-Milli Eğitim müfredatında yabancı ve azınlık düşmanlığı ile ırkçılığın önlenmesine yönelik kriterler nelerdir?