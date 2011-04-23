-ERMENİLER LONDRA'DA YÜRÜDÜ LONDRA (A.A) - 23.04.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ermeniler, 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Mağazaların bulunduğu Oxford Street'ten başlayan yürüyüş, yaklaşık 2 saat sürdü ve Başbakanlık ile bakanlıkların bulunduğu Whitehall'da sona erdi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüş sonunda Whitehall caddesinde bulunan ''Şehitler Anıtı'na'' çelenk bırakıldı. Yürüyüşe, İngiltere'deki Ermeni Kilisesinin Başpiskoposu Vahan Hovhanessian ve İngiltere'deki Ermeni Toplumu Başkanı Ara Palamoudian da katıldı.