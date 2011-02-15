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Dünya

Ermeniler Beyrut’ta Türklere saldırdı!

Türk Tekstil Fuarı’nı basan bir grup Ermeni slogan atıp Türk işadamlarını darp etti.

15 Şubat 2011 02:00

T24 - Lübnan’da düzenlenen Türk Tekstil Fuarı’nı basan bir grup Ermeni slogan atıp Türk işadamlarını darp etti.

Lübnan’ın Başkenti Beyrut’ta düzenlenen Türk Tekstil   Fuarı’nda Türkiye karşıtı sloganlar atan Ermeni bir grup Türk işadamlarına saldırdı. Vitriline firmasından Nuri Tanrıverdi, 10-12 Şubat tarihleri arasında düzenlenen fuara 60-65 Türk firmasının katıldığını belirterek, “Olay fuarın son günü saat 20.00’de meydana geldi. 55-60 Ermeni üzerinde kabanlarıyla fuar alanına girdi. 


‘Türklere ölüm’

“Kabanlarını çıkardılar ve üzerimize saldırdılar. Bir kadın elindeki broşürleri suratıma fırlattı. Ardından hepsi birden fuar koridorlarını doldurup, pankart astılar. Pankartlarda ve broşürlerde Türklere ölüm gibi ağır ifadeler ve çeşitli hakaretler vardı” dedi.
Bunları görünce karşılık vermek zorunda kaldıklarını ifade eden Tanrıverdi, “Aynı gösterici kadın, ‘Katil Türkler’ diyerek yüzüme tükürdü. Kadın olduğu için sadece itekledim. Diğer eylemciler yanımızda çalışan kadın elemanımızı stantın üzerine itti. Bunun üzerine ok yaydan çıktı ve birbirimize girdik. 


‘Olay bitti, polis geldi’

“Yumruklaşmalar başladı. Ben mideme yumruk yedim ve yere düştüm. Bunun üzerine 7-8 gösterici üzerime atladı. Fuardaki bütün Türk firmaların temsilcileriyle birlik olduk. Olay bittikten sonra Lübnan askerleri ve polisleri geldi. Göstericileri dışarıya çıkardılar” diye konuştu.


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