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Dünya

Ermeniler, Ağrı Dağı’nı klonlayacak

Ermenistan'ın başkenti Erivan’dan da görülen Ağrı Dağı’nı Ermeni diasporası klonlatma planı yapıyor.

07 Mayıs 2010 03:00

T24 - Ermenistan'ın başkenti Erivan’dan da görülen Ağrı Dağı’nı Ermeni diasporası klonlatma planı yapıyor. Buna göre ABD’deki Forrest Fulton Mimarlık Şirketi, Erivan’a minyatür bir Ağrı Dağı inşa edilmesi için plan hazırladı.

Ermeni Panorama Haber Sitesi’nde yer alan habere göre inşa edilecek yapay dağa “Lace Hill” yani Dantel Tepesi adı verilecek. Betonarme dağ, 85 bin metre kare alanı kaplayacak. Dış cephede Ermeni motifleriyle süslenmiş balkon ve teraslar bulunacak. Dağ biçimindeki kompleksin içinde ise mağazalar, lüks apartmanlar, otel ve eğlence merkezleri yer alacak. Yapay Ağrı Dağı’nın inşaasının ne zaman başlayacağı ve maliyeti hakkında ise bilgi verilmedi.


Yıllardır bitmeyen istek

Türkiye-Ermenistan sınırı Sovyetler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 1921 Kars anlaşmasıyla çizilmişti. Ermenilerin yıllardır süren Ağrı Dağı sevdası, protokol tartışmalarına da damgasını vurmuştu. İsviçre’de 10 Ekim 2009 tarihinde imzalanan protokoller çerçevesinde Ermenistan’ın Türkiye’nin şimdiki sınır çizgisini tanıyacak olması milliyetçi Ermeni cephelerinde hayalkırıklığı yaratmıştı. Ermenistan’ın geçen ay protokolleri dondurmasıyla “Ağrı dağı bizimdir” iddiaları hala canlı tutuluyor.


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