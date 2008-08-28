Ermeniler 5 bin Türk bekliyor

Ermenistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Armen Melikbekyan, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları yazışmalarda, Türk futbolseverlerin maça büyük ilgi göstereceğine dair bilgi aldıklarını vurguladı.



A Milli Futbol Takımı’nın Ermenistan ile 6 Eylül’de Erivan’da yapacağı maçın tarihi yaklaştıkça iki ülke arasındaki diplomatik değilse bile sportif ilişkilerde gözle görülür bir gelişme yaşanıyor. Türk Milli Takımı hakkında fikir sahibi olmak için Türkiye’ye gelen ve Türkiye-Şili maçını izleyen Ermenistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Armen Melikbekyan, Ermenistan Milli Takımı’nı kendi sahasında mağlup etmenin zor olduğunu söyledi.



Melikbekyan, Hrazdan Stadı’nda Türk seyirciler için bir tribün ayırdıklarını ve Türkiye ile Ermenistan futbol federasyonları arasında herhangi bir sorun bulunmadığını da ifade etti.



Armen Melikbekyan, Agos Gazetesi’nin sorularını cevaplandırırken, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları yazışmalarda, Türk futbolseverlerin maça büyük ilgi göstereceğine dair bilgi aldıklarını vurguladı. Ermenistan’ın Türk futbolseverlere vize uygulamayacağını ve 50 dolarlık vize ücretini almayacağını da hatırlatan Melikbekyan, bunun da Türk seyirci sayısını artıracağını söyledi.



Gül davete cevap vermedi



Bu arada, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan tarafından maçı izlemek için Erivan’a davet edilen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu davete vereceği cevap henüz netleşmiş değil. Medyada yer alan muhtelif yazılarda, Cumhurbaşkanı Gül’ün bu daveti kabul etmesinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği ve bunun da iki ülkeyi soykırım kısırdöngüsünden kurtaracağı vurgulanıyor. Ancak, Dağlık Karabağ işgal altındayken böyle bir davetin kabul edilmesinin Azerbaycan davasına ihanet anlamına geleceğini iddia edenler de var.



Öte yandan, Genç Siviller, maçın oynanacağı gün Kars’a giderek, Türkiye-Ermenistan sınırının hiç değilse bir gün açılması için eylem yapacak.

