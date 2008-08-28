T24 LogoT24 Logo
Spor

Ermeniler 5 bin Türk bekliyor

Ermenistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Armen Melikbekyan, Türkiye ile yaptıkları yazışmalarda, Türk futbolseverlerin maça büyük ilgi göstereceğine dair bilgi aldıkl

28 Ağustos 2008 03:00

Ermenistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Armen Melikbekyan, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları yazışmalarda, Türk futbolseverlerin maça büyük ilgi göstereceğine dair bilgi aldıklarını vurguladı.

A Milli Futbol Takımı’nın Ermenistan ile 6 Eylül’de Erivan’da yapacağı maçın tarihi yaklaştıkça iki ülke arasındaki diplomatik değilse bile sportif ilişkilerde gözle görülür bir gelişme yaşanıyor. Türk Milli Takımı hakkında fikir sahibi olmak için Türkiye’ye gelen ve Türkiye-Şili maçını izleyen Ermenistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Armen Melikbekyan, Ermenistan Milli Takımı’nı kendi sahasında mağlup etmenin zor olduğunu söyledi.

Melikbekyan, Hrazdan Stadı’nda Türk seyirciler için bir tribün ayırdıklarını ve Türkiye ile Ermenistan futbol federasyonları arasında herhangi bir sorun bulunmadığını da ifade etti.

Armen Melikbekyan, Agos Gazetesi’nin sorularını cevaplandırırken, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları yazışmalarda, Türk futbolseverlerin maça büyük ilgi göstereceğine dair bilgi aldıklarını vurguladı. Ermenistan’ın Türk futbolseverlere vize uygulamayacağını ve 50 dolarlık vize ücretini almayacağını da hatırlatan Melikbekyan, bunun da Türk seyirci sayısını artıracağını söyledi.

Gül davete cevap vermedi

Bu arada, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan tarafından maçı izlemek için Erivan’a davet edilen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu davete vereceği cevap henüz netleşmiş değil. Medyada yer alan muhtelif yazılarda, Cumhurbaşkanı Gül’ün bu daveti kabul etmesinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği ve bunun da iki ülkeyi soykırım kısırdöngüsünden kurtaracağı vurgulanıyor. Ancak, Dağlık Karabağ işgal altındayken böyle bir davetin kabul edilmesinin Azerbaycan davasına ihanet anlamına geleceğini iddia edenler de var.

Öte yandan, Genç Siviller, maçın oynanacağı gün Kars’a giderek, Türkiye-Ermenistan sınırının hiç değilse bir gün açılması için eylem yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24