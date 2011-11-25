-Ermeniler "aşıklık geleneği"ne de el uzattı ANKARA (A.A) - 25.11.2011 - Ermenistan'ın UNESCO'ya başvurarak "aşıklık geleneği"ni kendilerine ait "somut olmayan kültür mirası" olarak tescil ettirmek istediği bildirildi. Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesinin oluşturulması toplantısında Ermenistan'ın "aşıklık geleneği"ni kendilerine ait "somut olmayan kültür mirası" olarak tescili için başvuruda bulunduğu kaydedildi. Komisyon üyelerinin, Ermenistan'ın başvurusunu "karşılıklı anlaşma ve kültürlerarası diyaloğa aykırı olduğu" gerekçesiyle reddettikleri belirtildi.