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Dünya

Ermeni yetkilinin 'Atatürk' cehaleti

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Ermeni Soykırım Müzesi Müdürü, Atatürk’ün Ermenilere karşı savaş suçu işlemekle suçladı.

22 Eylül 2008 03:00

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Ermeni Soykırım Müzesi Müdürü Hayk Demoyan, Atatürk’ün Ermenilere karşı savaş suçu işlemekle suçladı. Demoyan ayrıca, “Soykırım iddialarını kabul etmesi için yapılan uluslararası baskıya boyun eğerse, Türkiye'deki laik siyasi sistem de SSCB tarzı bir çöküş yaşar” iddiasında bulundu.

The Guardian’ın İstanbul mahreçli haberleriyle tanınan muhabiri Robert Tait, Ermenistan’ın başkenti Erivan'da, Ermeni Soykırım Müzesi Müdürü Hayk Demoyan ile görüştü. Demoyan’ın hakarete varan açıklamaları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün milli maç için Erivan’a gitmesi üzerine, iki ülke ilişkilerinin farklı bir dinamik kazandığı bir dönemde geldi.

>>> Soykırımın kabulü ön koşul değil

>>> Ermenistan toprak istiyor mu?

>>> Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erivan'da

Müze Müdürü Demoyan, uluslararası baskılar karşısında Ankara’nın 1915-1922 olaylarını ‘soykırım’ olarak kabul etmesi halinde Türkiye’deki laik siyasi sistemin, Sovyetler Birliği dönemindeki gibi çökebileceğini iddia etti.

Atatürk'ü de Ermenilere karşı ‘savaş suçları’ işlemekle suçlayan Demoyan, “Ankara, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1.5 milyon Ermeni’nin Osmanlı askerleri tarafından sistematik bir biçimde öldürülmesini kabul edemiyor. Çünkü böyle bir durumda tarihini külliyen baştan yazması gerekecek ve Türk devletinin ideolojik temeli zarar görecektir” yorumunu yaptı.

'Homojen Türk devleti adına'

Demoyan, Atatürk’e yönelik iftirasında şu ifadeleri kullandı: “Tarihsel belgeler, Atatürk’ün, etnik olarak homojen bir Türk devleti yaratmak adına Ermenilere ve diğer gruplara karşı savaş suçları işlediğini kanıtlıyor. Tarihi yeniden yazma korkusu, modern Türkiye’nin en büyük korkusudur… Atatürk’ün mirasını Lenin’inkine benzettiğinizde Türkler paniğe kapılıyor.” (Tempo24)

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