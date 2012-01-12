-Ermeni yasa teklifi 18 Ocak'ta Senato'da PARİS (A.A) 11.01.2012- - Fransa'da Senato Kanunlar Komisyonu, mecliste kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifini 18 Ocak'ta görüşecek ve usulen bir raportör tayin edecek. Hükümetin, mecliste geçen yasa teklifini senatoya doğrudan resmen göndermesinin ardından, 17 Ocak'ta toplanacak başkanlık divanının, yasa teklifini resmen genel kurul gündemine almasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanunlar Komisyonunda oylanacak yasa teklifi, 23 Ocak'ta genel kurulda nihai olarak oylanacak. Kanunlar Komisyonu, hukukçu senatörlerden oluştuğu için, ''anayasaya aykırı olduğu'' gerekçesiyle yasa teklifinin burada reddedilmesi de gündeme gelebilecek. Yasa teklifinin, Kanunlar Komisyonunda reddedilmesi, genel kurula gelmesini engellemiyor. Ancak, genel kuruldaki oylamaya katılacak diğer senatörler üzerinde bu sonucun etkili olması bekleniyor. Geçen mayıs ayında olduğu gibi senatodaki genel kurul oylamasından önce, yasa teklifinin ''oylanmaya sunulmamasını'' talep eden bir değişiklik önergesinin önerilmesi gündeme gelebilecek. Bu arada AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yasa teklifine karşı olan senatodaki yeşil grup ''oylamanın açık'' olması talebinde bulunacak. Senatodaki çoğunluğu elinde bulunduran Sosyalist senatörler, iktidardaki Halk Hareketi Birliği'ne üye bir milletvekili tarafından hazırlanan ve mecliste kabul edilen yasa teklifini destekleme konusunda ikiye bölünmüş durumda. Sosyalist senatörlerin bir kısmı, iktidar partisi üyesinin hazırladığı ve meclisten geçirdiği yasa teklifi yerine, daha önce senatoya getirilen içerik olarak aynı, farklı kaleme alınan kendi yasa tekliflerini oylamak istiyor. Bu yönde düşünen Sosyalist senatörler, iktidar partisinin, yasa teklifine oy vermeleri halinde, seçimlerde, Ermeni diasporasının oylarının iktidar partisine gitmesinden endişe ediyor ve kendi yasa tekliflerinin senatoda kabul edilip daha sonra yasalaşması için meclise gönderilmesini istiyor. Yine Sosyalist senatörler içinde başka bir grup, yasa teklifinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, gündemden çıkartılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kaygısıyla istemesine rağmen, iktidar partisi içinde de yasa teklifine karşı olanların sayısının oldukça fazla olduğu biliniyor.