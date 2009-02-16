‘Ermeni, Yahudi giremez’ yazısına ceza davası

‘Bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler Giremez’ ve ‘Köpeklere giriş serbesttir’ dövizi taşıyan dernek yetkililerine dava açıldı.



Eskişehir’de bir süre önce dernek binası önünde, ellerinde ‘Bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler Giremez’ ve ‘Köpeklere giriş serbesttir’ yazılı dövizlerle basın açıklaması yaptıkları için ırkçılıkla suçlanan Osmangazi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Niyazi Çapa hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Osmangazi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Niyazi Çapa, 7 Ocak 2009 tarihinde dernek binası önünde üyelerle birlikte kucaklarına aldıkları bir köpek ve ellerinde `Bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler giremez, Köpeklere giriş serbesttir' yazılı dövizle basın açıklaması yaptı.



Haberin gazetelerde yayınlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Niyazi Çapa hakkında Eskişehir 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde `Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yapmak` suçundan dava açıldı. Niyazi Çapa'nın önümüzdeki Mayıs ayında 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz olarak yargılanacağı belirtildi.



Suçlamayı reddetti



Genel merkezi Eskişehir'de bulunan Osmangazi Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Niyazi Çapa savcılığa verdiği ifadesinde, ırkçılık yapmadıklarını savundu. Çapa şunları kaydetti:



“Dernek girişine, ‘Köpeklere giriş serbesttir’, ‘Bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler giremez’ yazılı tabelalar aynı anda asıldı. Ancak bu yazılar medyada ‘Köpekler girermiş, Yahudiler ve Ermeniler giremezmiş’ şeklinde yorumlanarak bu şekilde haber yapılmıştır. Son zamanda güncel olan Ermenilerden özür kampanyası ve İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara dikkat çekmek için basın açıklaması yaptım. Yazılan bu yazıların benzerini Fransa'da konser vermekte olan ‘System of a down in’ isimli Ermeni rock grubunun kapıya astıkları ‘Türkler ve köpekler giremez’ yazısına karşı bu grubu protesto etmek amacı ile yaptım. Irkçı değilim ve ırkçılık yapmadım. Ayrımcılık yapmadım. Ermeni ve Yahudi halkları ile hiçbir problemim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum.''

