Ermeni ve Rum toplumu, Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne sorunlarını anlattı: Göç veriyoruz, 10 yıl sonra toplam nüfusumuz 100 binden 50 bine düşmüş olacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık toplumlarının ruhani liderleri ve vakıf yöneticileri ile dün bir araya geldi. Toplantıda azınlık vakıflarının yedi yıldır seçim yapamamasına ilişkin soruya Kalın, "yedi yıl uzun bir süre" diye yanıt vererek çözüm vaadinde bulunduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 29 Kasım Pazar günü İstanbul'da azınlık toplumlarının ruhani liderleri ve vakıf yöneticileri ile bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre toplantının basına kapalı bölümünde azınlık toplumlarının yöneticileri yaşadıkları sorunları dile getirdiler.

Söz alan Ekümenik Patrik Bartholomeos Heybeliada Ruhban Okulu'nun hala kapalı olduğunu hatırlattı ayrıca Patrikliklerin tüzel kişiliğe sahip olamadıklarını söyledi.

Patrik Bartholomeos azınlık toplumlarının vakıf yöneticilerini seçilmesini düzenleyen yönetmeliğin yedi yıl önce devlet tarafından daha iyisi yapılacağı gerekçesiyle iptal edildiğini, ancak yeni yönetmelik yayınlanmadığı için hala seçim yapılamadığını ve bunun büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Edinilen bilgilere göre Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan da yapılamayan vakıf seçimlerine dikkat çekti ve "Yapılamayan seçimler bizi güç durumda bırakıyor" dedi.

Yöneticiler yurt dışına verilen göçe dikkat çekti

Toplantıda söz alan sivil yöneticiler de yapılamayan vakıf seçimlerini bir kez daha hatırlattılar ve ayrıca göç sorununa dikkat çektiler. Azınlık toplumların yurt dışına büyük göç verdiğine ve nüfusun yaşlandığına dikkat çeken yöneticiler "10 yıl sonra bu toplantıyı yaptığınızda belki de toplam nüfusumuz 100 binden 50 bine düşmüş olacak" dediler.

İlk kilisenin, ilk manastırın, ilk sinagogun bu topraklarda inşa edildiğini hatırlatan yöneticiler bu mirası yaşatmak için yatırım gerektiğini kaydederek "Bunu yapacak gücümüz yok" dediler.

Ayrıca azınlık okullarının yaşadığı maddi sıkıntılar da gündeme geldi ve bu okullara destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

Agos'ta yer alan habere göre, sosyal faaliyetlerde bulunan vakıfların da güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi ve buralara bağış yapanların vergi indiriminden faydalanması gerektiği gündeme getirildi. Toplantıda ayrıca ruhban sınıfının özlük hakları ile ilgili sorunlar da dile getirildi.

Toplantıda Rum toplumunun gayrimenkullerini hukuki yollarla kazandığı, ancak devletin başka kurumlarının bu kararlara karşı dava açtığı, bunun da sıkıntılı bir durum yarattığı hatırlatıldı.

İbrahim Kalın: Bu ülkenin her taşında iziniz var

Tüm bu sorunları dinleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Siz belki azsınız ama bu ülkenin her taşında iziniz var" dediği, yapılamayan vakıf seçimleri için "yedi yıl uzun bir süre" diyerek bu konuda çözüm vaadinde bulunduğu, ayrıca "Tüm kışkırtmalara rağmen devleti şikayet eder bir tutum takınmadınız bunu takdirle karşılıyoruz" dediği öğrenildi.