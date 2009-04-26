Ermeni vatandaşlardan 'soykırım' tepkisi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Ermeni vatandaşlar soykırım iddialarına tepki gösterdi.



Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kapaklı köyü Tütenli Mahallesi'nde 300 yıldır Türklerle kardeşçe yaşayan Ermeni kökenli vatandaşlar, “soykırım” iddialarına tepki gösterdi.

Kapaklı köyünün 7 mahallesinden biri olan Tütenli'ye bundan 300 yıl kadar önce gelerek yerleşen Ermeni vatandaşlar, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının faydalandığı haklardan eksiksiz faydalandıklarını, “soykırım” iddialarına tepki duyduklarını ifade etti.



‘Obama tecrübesiz’



Doğma büyüme Tütenli'de yaşayan Ermeni kökenli 53 yaşındaki Ahmet Kazeroğlu, “Asadur” adını değiştirerek 5 yıl önce Müslüman olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin “merhametli ve büyük bir devlet” olduğunu söyledi. Halen açıköğretim lise son sınıfta okuduğunu, gerek tarih kitaplarında gerekse atalarından “soykırım olduğuna” dair herhangi bir söz duymadıklarını ifade eden Kazeroğlu, bu tür söylemlerin yalan ve dedikodudan ibaret olduğuna inandıklarını belirtti.

Kazeroğlu, atalarının bundan 300 yıl kadar önce Kars'tan Taşköprü'ye göçtüğünü ve o gün bugündür Türk ve Ermeni vatandaşlar arasından bir kırgınlık ve anlaşmazlık yaşanmadığını ifade etti.



Ahmet Kazeroğlu, ABD Başkanı Barack Obama'nın, 24 Nisan başkanlık açıklamasında, 1915 Ermeni olayları için “soykırım” nitelemesini kullanmazken, Türkçe'ye “büyük felaket” olarak çevrilen Ermenice “Meds Yeghern” sözüne yer vermesini de değerlendirdi.

Kazeroğlu, “Daha önce de bu konuda mesajlar veren ABD Başkanı Obama genç ve tecrübesiz bir lider. Ermenistan'da dün Türk bayrağının yakılması eyleminin de Obama'nın bu açıklamalarından güç alınarak gerçekleştirildiğine inanıyorum. Bir devletin bayrağını yakmanın bir devleti yakmakla eşdeğer görüyorum” dedi.



‘Allah devletimize zeval vermesin’



42 yaşına kadar Tütenli'de yaşadıktan sonra İstanbul'a çalışmak için gittiğini ve emekli olduktan sonra köye döndüğünü belirten Karabet Çam (61) yörede olduğu süre içinde herkesle kardeşçe dostça yaşadıklarını atalarından “soykırım” iddialarına ilişkin en ufak söylem duymadığını söyledi. Karabet Çam, “Yüzyıllardır atalarımız burada kardeşçe yaşamasaydı emekli olduktan sonra tekrar köyüme neden geri döneyim” dedi.

5 yıl önce Müslümanlığı seçen ve Namık Özçelik (68) adını alan Ermeni kökenli vatandaş ise devletten 65 yaş aylığı aldığını ve yeşil karttan yararlandığını belirterek “Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.



Köyden bazı arkadaşların muhtar azası olduğunu kaydeden Özçelik, dedelerinin ve onun dedesinin bu topraklarda doğup, yaşadıklarını ve bugüne kadar herhangi bir kötülüğe maruz kalmadıklarını, kardeşçe yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Daha önce çevresindekilerin yardımıyla umreye de gittiğini belirten Özçelik, bu yıl hacca gitmek için başvuruda bulunduğunu dile getirdi.



‘İyi günde, kötü günde beraberiz’



31 yıl Kapaklı köyünün muhtarlığını yapan Türk kökenli Kasım Kaya (76) ise gerek muhtarlığı döneminde gerekse önce veya sonra Ermeni vatandaşlarla bir bütün olarak yaşadıklarını belirtti.



Hiçbir konuda ayrım gözetmediklerini ve her iki tarafın da birbirinin cenazesi veya düğününde bir araya geldiklerini anlatan Kaya, “İyi günde de kötü günde de hep birlikteyiz” ifadesini kullandı.

