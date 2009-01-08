Ermeni temsilciye suikast planı önlendi

11 kişinin gözaltına alındığı Sivas’ta zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 36 mermi, suikastlarda kullanılan 1 kalem tabanca ve mermileri, 2 el bombası, 5 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile çeşitli dijital örgütsel kayıtlar ele geçirildi.



Gözaltına alınan Sivas Ülkü Ocakları’nda başkanlık yapmış Bekir Çelik ve Oğuz Bulut’un evlerinde yapılan aramalarda ise eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin ile birlikte çektirilmiş fotoğraflar da bulunduğu öğrenildi.

Ek gözaltı süresi alınan diğer kişilerin sorgusu ederken, zanlıların Sivas Ermeni Cemaati Temsilcisi Minas Durmaz Güler’e suikast planladıkları ileri sürüldü. Sivas’ın Kepenek Caddesi’nde kuyumculuk yapan Güler’e geçen Kurban Bayramı’nda suikast planlandığı, olayı ihbar alan güvenlik güçlerinin yakın koruma sağlaması nedeniyle planın hayata geçirilemediği söylendi.

Polisin zanlılara yönelik yaptığı teknik takip sonucunda, cemaat temsilcisinin sürekli yer değiştirmesinin sağlandığı, böylece geçen Kurban Bayramı’nda gerçekleştirilmesi düşünülen suikast planının bozulduğu ve olası bir saldırının teknik takip ve koruma önlemi sayesinde önlendiği ortaya çıktı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki aydır takibe aldıkları zanlılar gözaltına alındıktan sonra bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturmayı yürüten savcının ek gözaltı süresi aldığı zanlıların, İstanbul’da Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz’ün talep etmesi halinde hemen İstanbul’a gönderilebileceği kaydedildi.



Gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Akyazı, bir dönem MHP Sivas il yönetim kurulunda görev alan İbrahim Budaklı da bulunuyor.