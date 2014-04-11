Ali Babacan'dan 'Ermeni soykırımı' tasarısına tepki

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını destekleyen tasarının ABD’de komiteden geçmesine ilişkin, "Konunun iç politika malzemesi olarak kullanılması hoş bir şey değil" dedi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen bir karar tasarısını onayladı.

Gelişmeyle ilgili Türkiye adına ilk değerlendirmeyi, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için Washington'da bulunan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yaptı.

Türk gazetecilerle bir araya gelen Babacan, konuyla ilgili sorular üzerine, gelişmenin değerlendirmesinin Ankara'da yapıldığını ve hükümet tarafından resmi bir açıklamanın olacağını kaydetti.

Babacan, "Ama, 99 yıl önce Amerika'dan çok daha uzak bir coğrafyada gerçekleştirildiği iddia edilen ama olup olmadığı konusunda da hiçbir bilimsel çalışmanın henüz yapılmadığı ve bizim de kesinlikle olmadığını iddia ettiğimiz bir konunun, bugün ABD'de tamamen iç politika malzemesi olarak kullanılması hoş bir şey değil" değerlendirmesini yaptı.

'Değerlendirme yapılıyor'

Daha önce 2010 yılında benzer bir tasarının Temsilciler Meclisi'nin ilgili komitesinde geçtiğinde dönemin Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın Türkiye'ye çağrıldığının sorulması üzerine Babacan, "şu anda Ankara'da her türlü değerlendirmenin yapıldığı" cevabını yineledi.

Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik soru üzerine Babacan, "Bugünkü gelişmeden sonra ilişkilerin nasıl olduğunu tanımlamak, belki bugün bu saatte tanımlamak çok doğru olmaz" yanıtını verdi.

Babacan, tasarının çok hızlı biçimde gündeme geldiğini belirterek "Dolayısıyla oldukça hızlı gelişmiş" ifadesini kullandı. Babacan, tasarının kısa sürede gündeme getirilmesine rağmen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin bu konuda yoğun çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Davutoğlu Kerry'yi aradı

Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, tasarı komitede oylanmadan önce ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonda görüştü.

Davutoğlu, Ermeni soykırımı iddialarının yıldönümü olan 24 Nisan öncesi Türkiye'nin kaygılarını Kerry'ye iletti. Japonya ziyareti öncesi konuşan Davutoğlu, "24 Nisan öncesi lobiler harekete geçer, rahatsız edici girişimler olabilir. Amerikan yönetiminin bizi rahatsız edecek bir tutum göstermeyeceği ümidini taşıyoruz" dedi.

