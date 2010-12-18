Ermeni tasarısı Temsilciler Meclisi'nin gündemi olacak mı?

T24- Amerikan-Ermeni Ulusal Komitesi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, 1915 yılı olaylarını "soykırım" olarak tanımasını isteyen Ermeni tasarısının önümüzdeki 48 saat içinde meclis gündemine getirebileceğini belirtti.



Tasarı, geçtiğimiz Mart ayında Temsilciler Meclisi'ne bağlı Dış İlişkiler Komitesi'nden 22'ye karşı 23 oyla geçmişti.

Pelosi'nin, uzun süredir Temsilciler Meclisi'nde bekleyen tasarıyı, yeni yıldan sonra Cumhuriyetçilerin ağırlık kazanacağı yeni Kongre çalışmasına başlamadan meclis gündemine taşıyabileceği belirtiliyor.

Şu anki meclisin görev süresi, Noel tatiliyle birlikte önümüzdeki günlerde sona erecek. Bu nedenle, Ermenilerin büyük destekçisi olarak bilinen Pelosi'nin de tasarıyı önümüzdeki 48 saat içinde meclise taşımayı düşündüğü ifade ediliyor.



Dışişleri Bakanı Clinton'ı aradı







Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Temsilciler Meclisi gündemine gelebileceği belirtilen Ermeni tasarısı konusunda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı arayarak, tasarının engellenmesi için ABD yönetiminin etkin biçimde devreye girmesini istedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Clinton'ı arayan Davutoğlu konunun ciddiyetine dikkati çekti. Davutoğlu, bu tasarının engellenmesi için ABD yönetiminin etkin biçimde devreye girmesi gerektiğini de vurguladı.

Clinton'ın da Türkiye-ABD ilişkilerine verdikleri önemi bir kez daha dile getirdiği ve bu konuda ABD yönetiminin tutumunun değişmediğini, tasarının gündeme gelmemesi için her türlü çabayı göstereceklerini belirttiği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Crowley: Buı tasarıya şiddetle karşıyız





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Temsilciler Meclisi gündemine gelebileceği belirtilen Ermeni tasarısına "şiddetle karşı olduklarını" söyledi.

Crowley, günlük basın toplantısında, bir soru üzerine, tasarının meclise gelmesi olasılığından haberdar olduklarını kaydetti.

"Bu tasarıya şiddetle karşıyız" diyen Crowley, iki ülkenin ortak tarihlerini ele almalarının en iyi yolunun, normalleşme sürecinden geçtiğine inanmaya devam ettiklerini ifade etti.

Amerikan-Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) de, Pelosi'nin tasarıyı önümüzdeki 48 saat içinde meclise getirebileceğini ifade etti.



Washington Büyükelçisi Tan, Türk Amerikan toplumuna Twitter'dan duyarlılık çağrısı yaptı







Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD Temsilciler Meclisi gündemine gelebileceği belirtilen Ermeni tasarısına karşı, "tüm Türk-Amerikan toplumunun gerekli duyarlılığı göstereceğinden emin olduğunu" söyledi.



Tan, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, ABD'nin 1915 yılı olaylarını "soykırım" olarak tanımasını isteyen tasarının, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından önümüzdeki 48 saat içinde gündeme getirilebileceğine ilişkin haberlere dair açıklama yaptı.



Twitter'da, "Ermeni örgütlerinin 1915 olaylarına ilişkin iddialar içeren tasarının Temsilciler Meclisi'nde bugün-yarın oylanması için kampanya başlatıldığını" belirten Tan, "Tüm Türk Amerikan toplumunun gerekli duyarlılığı göstereceğinden eminim" dedi.