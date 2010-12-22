'Ermeni tasarısı oylanabilir'

T24 - Açıklama, ABD Temsilciler Meclisi Basın Ofisi internet sitesinde yer alırken, Cumhurbaşkanı Gül'den de Obama'ya bir mesaj gitti: Konu ilişkileri rehin almasın...



Temsilciler Meclisi Basın Ofisi internet sitesinde, Ermeni tasarısının bugün oylanma ihtimali olduğu bilgisi yer aldı.



İnternet sitesinde, bugün Genel Kurul Gündemine gelecek maddeler verildi.



Kurul'da iki maddenin görüşüleceği belirtilen sitede, Ermeni tasarısının da gündeme gelmesinin olasılık dahilinde olduğu ifadesi yer aldı.



İnternet sitesindeki Genel Kurul gündemine ait maddeleri, Meclisin azınlık lideri ve gelecek dönem Meclis Başkanı olacak John Boehner'in ofisinin, Demokrat çoğunluk liderlerinin ofisinden aldıkları bilgiye dayanarak basın ofisine gönderdiği öğrenildi.





GÜL'DEN OBAMA'YA MESAJ



Öte aynda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de, ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mesaj gönderdi.



Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, 1915 olaylarını ''soykırım'' olarak tanınmasını içeren ''Ermeni tasarısının'' ABD Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelme ihtimali karşısında, ABD Başkanı Obama'ya diplomatik kanallardan bir mesaj gönderdi.



Gül, tasarıyı gündeme getirme girişimlerini Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından endişeyle izlediklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Gül, iki ülke ilişkilerinin önemini en iyi bilen lider olarak Obama'dan ''konunun Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına izin vermemesini beklediklerini'' iletti.







