Ermeni tasarısı iki yıl yok

T24 - ABD Kongresi, dün yeni milletvekilleriyle, iki yıllık bir dönem için çalışmalara başladı. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu devralan Cumhuriyetçiler adına Meclis Başkanı seçilen John Boehner’e en yakın isim Virginia Foxx açıklamalarda bulundu.



Damadı Türk olan Kuzey Carolinalı milletvekili Virginia Foxx, “Ermeni tasarısı, iki yıl boyunca ABD Kongresi’nin gündemine gelmeyecektir” dedi. Virginia Foxx, yıl sonundaki ‘soykırım tasarısı’ tartışmalarında Türkiye’den yana tavır koymuştu.Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Kuzey Carolina’dan Cumhuriyetçi vekil Virginia Foxx, özetle şunları söyledi:



Dış politika ağırlığı Cumhuriyetçiler, Demokratlara göre genelde uluslararası ilişkilerle daha fazla ilgilidir. Demokratlar iç meselelere odaklanırlar. Halbuki eyaletler bununla ilgilenebilir. Ama federal devlet ulusal güvenlik için var. Cumhuriyetçiler bu dengeyi daha iyi kurar. Yeni dönem bu fark hissedilecektir.



Demokratların Ermeni meselesi, benim ABD Kongresi’ne seçildiğim ilk dönem (2005-2006) hiç tartışma konusu olmadı. Çünkü o sırada Cumhuriyetçiler çoğunluktaydı. Geçen ay 111. Kongre çalışmalarını sonlandırmadan Ermeniler çok bastırdılar. Çünkü Cumhuriyetçilerin Kongre’de kontrolü ele geçirmesinden sonra tasarının gündeme gelmeyeceğini biliyorlardı. Ben durumu Lincoln McCurdy’den (Amerika Türk Koalisyonu TCA Başkanı) gelen bir telefonla öğrendim. Hemen John Boehner’in (Cumhuriyetçi azınlık lideri) ofisini aradım. Değerlendirme yaptık. Oylama olması için üç ihtimal vardı ve üç ihtimal de kapalıydı.





'Gündeme gelmeyecek'



Ermeni Tasarısı iki yıl boyunca gündeme gelmeyecek. Genel Kurul oylamasına da kesinlikle gelmeyecektir. Ne Dış İlişkiler Komitesi’nde Başkan Ileana Ros-Lehtinen ne de Meclis Başkanı John Boehner buna izin verir. Çoğunluk Lideri olacak Eric Cantor’ın (Ermeni tasarısının destekçilerinden) da bu konuda bir çabası olacağını düşünmüyorum. Tüm Cumhuriyetçiler gibi tüm dünyayla ilgilenir sadece tek ülkeye odaklanmaz.





'İç işler işimiz değil'



Bu yeni Meclis döneminde Amerikalılara verdiğimiz istihdam yaratma sözünü yerine getirirken dünya meselelerini de yakından takip edeceğiz. Türkiye de bunlardan biri. Türkiye’nin etkileyen her olay bir müttefiği olarak bizi de etkiler. Ama Türkiye’de hükümeti ilgilendiren iç meseleler bizim işimiz değil.

ARABULUCULUĞA DEVAM



Türkiye’den beklentilerimiz ise NATO’daki rolünü üstlenmeye devam etmesi. ABD’nin iyi bir müttefiği olmayı sürdürmesi. Türkiye kendini Ortadoğu’da bir arabulucu olarak konumlandırıyor. İran, Irak ve Müslüman çoğunluklu ülkelerle ABD arasında bir köprü görevi üstleniyor. Bunu da sürdürmesini umarız.





Dördüncü kez seçildi



Virginia Foxx’ın ABD Kongresi’ne bu dördüncü seçilişi. İlk defa 2004 sonu seçildiğinde, Kongre’ye gelir gelmez ABD-Türk Dostluk Grubu’nun üyesi oldu. Ve kısa zamanda Kongre’de gruba yeni üyeler bulmada en aktif milletvekili haline geldi.





Rana ve Kenan’ın anneannesi



Virginia Foxx (67), Türkiye’ye ilgi duymasının sebebini açıklarken damadının Türk olmasını söyledi. “ABD Kongresi’nde üyeler özellikle bir ülkeyle daha fazla ilgilidirler. Benim Türkiye ile ilgim de Türk damadımdan dolayı oldu” dedi. Rana (11) ve Kenan (14) adında iki torunu olan Foxx, röportaj sırasında da bizimle yanında Rana varken konuştu.





Obama için zorlu dönem



ABD’de düzenlenen ara seçimlerden sonra oluşan yeni Kongre, dün göreve başladı. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçiler, Senato’da da güçlerini arttırdı. Bu nedenle Demokrat Partili olan Başkan Barack Obama’yı Kongre’de zorlu bir dönem bekliyor. C umhuriyetçiler, sağlık reformu, kamu harcamaları gibi pek çok temel alanda sert bir muhalefet sergileyeceklerinin sinyallerini verdi.



