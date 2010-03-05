T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Ermeni Tasarısı' genel kurula gelmeyecek

Obama yönetimi Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nde tasarıyı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na taşımayı düşünmediklerini açıkladı.

05 Mart 2010 02:00

T24 - Obama yönetimi Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nde 1 oy farkla kabul edilen Ermeni iddialarına ilişkin tasarıyı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na taşımayı düşünmediklerini açıkladı.



Demokrat liderler tarafından yapılan açıklamada tasarının geçeceğinden emin olunmadan Temsilciler Meclisi’nin gündemine getirilmesinin söz konusu olmayacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, Ermeni iddialarını içeren tasarının Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamasında, ''Bunun Temsilciler Meclisine gelmemesi için çok sıkı çalışacağız'' ifadesini kullandı.

Tasarı, komiteden tartışmalı bir oylama süreci sonunda ve yalnızca bir oy farkla geçmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24