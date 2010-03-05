'Ermeni Tasarısı' genel kurula gelmeyecek

T24

Demokrat liderler tarafından yapılan açıklamada tasarının geçeceğinden emin olunmadan Temsilciler Meclisi’nin gündemine getirilmesinin söz konusu olmayacağı belirtildi.ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, Ermeni iddialarını içeren tasarının Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamasında, ''Bunun Temsilciler Meclisine gelmemesi için çok sıkı çalışacağız'' ifadesini kullandı.Tasarı, komiteden tartışmalı bir oylama süreci sonunda ve yalnızca bir oy farkla geçmişti.