-ERMENİ TASARISI CALIFORNIA MECLİSİNDE WASHINGTON (A.A) - 28.01.2011 - ABD'de Ermeni nüfusunun en yoğun yaşadığı eyalet olan California'nın yerel meclisine, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren bir tasarı sunuldu. Meclis üyesi Mike Gatto ve diğer bir grup üye tarafından sunulan tasarıda, 24 Nisan 2011 tarihinin, "California 1915-1923 Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan edilmesi isteniyor. Tasarıda ayrıca, ABD Başkanı Barack Obama ve ABD Kongresi'ne, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımaları çağrısında bulunuluyor. Yaklaşık 700 bin Ermeni'nin yaşadığı California'da Eyalet Meclisine her yıl 24 Nisanın "soykırımı anma günü" ilan edilmesi amacıyla benzer tasarılar sunuluyor ve Meclis'in her iki kanadında oybirliğiyle kabul ediliyor. Tasarının sunucularından Mike Gatto'nun seçim bölgesi, California'da en fazla Ermeni kökenli seçmeni barındıran seçim bölgesi olarak biliniyor. Sözkonusu tasarı Federal Yönetimi bağlamazken, Ermenilerin, benzer tasarıların federal düzeyde ABD Kongresinde de kabul edilmesi amacıyla her yıl yaptıkları girişimler bugüne kadar sonuç vermedi.