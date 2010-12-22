-ERMENİ TASARISI BUGÜN OYLANABİLİR WASHINGTON (A.A) - 22.12.2010 - Temsilciler Meclisi Basın Ofisi internet sitesinde, Ermeni tasarısının bugün oylanma ihtimali olduğu bilgisi yer aldı. İnternet sitesinde, bugün Genel Kurul Gündemine gelecek maddeler verildi. Kurul'da iki maddenin görüşüleceği belirtilen sitede, Ermeni tasarısının da gündeme gelmesinin olasılık dahilinde olduğu ifadesi yer aldı. İnternet sitesindeki Genel Kurul gündemine ait maddeleri, Meclisin azınlık lideri ve gelecek dönem Meclis Başkanı olacak John Boehner'in ofisinin, Demokrat çoğunluk liderlerinin ofisinden aldıkları bilgiye dayanarak basın ofisine gönderdiği öğrenildi.