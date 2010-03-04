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Dünya

'Ermeni soykırımı'nı oylama günü!

1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının Obama yönetemince tanınmasını öngören tasarı, bugün ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde oylanacak.

04 Mart 2010 02:00

T24 - 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının Obama yönetemince tanınmasını öngören tasarı, bugün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde oylanacak.

Cumhurbaşkanı Gül, Obama ile görüştü

Türkiye’nin gözü, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'ndeki kritik oylamada.

1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının Obama yönetemince tanınmasını öngören tasarının, son dakikada bir değişiklik yaşanmaması, Obama ya da ekibinin girişiminin olmaması durumunda, 46 üyeli komitede onaylanması bekleniyor.

27 Demokrat, 19 Cumhuriyetçi üyenin çoğunun, ‘Ermeni soykırımı’ iddialarının Obama yönetimi tarafından tanınmasını öngören tasarıdan yana olduğu bilinirken, Demokratların 18'i, Cumhuriyetçilerin de 7'sinin ‘evet’çi kanatta yer aldığı belirtiliyor.

25 üyenin tasarı lehinde oy kullanması beklenirken, tasarının komiteden geçmesi için salt çoğunluk olan 24 oy yeterli olacak.

Türk-Amerikan ilişkileri ve Ermenistan sorununa ilişkin gelişmeleri olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle kararsızların hayır cephesine geçmesi tabloyu değiştirebileceği yorumlarının yanı sıra, kampanyası sırasında 1915’te yaşanan olayların 'soykırım' olduğuna inandığını açıklayan başkan Obama'nın sessizliğini korumasının bu olasılığı azalttığı kaydediliyor.

Benzer nitelikteki Ermeni tasarısı 2007 yılında Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nden geçmiş ancak o zamanki başkan George Bush'un da çabalarıyla, tasarının Genel Kurul gündemine gelmesi engellenmişti.


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