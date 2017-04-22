Ermeni Soykırımı'nda 1915'ten 2017'ye değişmeyen çağrı: 102 yıl oldu, yüzleşin

Ermeni Soykırımı’nın kurbanları 24 Nisan'da, soykırımın 102. yıldönümünde İstanbul'da anılıyor. İHD İstanbul Şubesi'nin düzenleyeceği anma 24 Nisan Pazartesi günü, 1915'te İstanbul'da gözaltına alınan Ermenilerin tutulduğu, bugün Sultanahmet'teki Türk İslam Eserleri Müzesi olan cezaevi önünde olacak.

Agos gazetesinin haberine göre 24 Nisan’da İstanbul’da gözaltına alınan Ermenilerin ölüm yolculuğuna çıkarılmadan önce tutuldukları cezaevi olduğu hatırlatılacak.

Sevag Balıkçı anılacak

Komisyon ayrıca, 24 Nisan 2011’de, Ermeni Soykırımı’nı anma gününde zorunlu askerliği sırasında vurularak öldürülen er Sevag Şahin Balıkçı’yı anacak. Komisyon, 15:00’te Balıkçı ailesi ve diğer soykırım karşıtlarıyla birlikte Sevag’ın Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki mezarı başında olacak.

AP'den de katılım olacak

Avrupa Irkçılık Karşıtları Taban Hareketi (EGAM), aralarında Avrupa Parlamentosu üyelerinin de bulunduğu, Avrupa ırkçılık karşıtı kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir heyetle İHD’nin konuğu olarak Sultanahmet’teki anmaya katılacak.

Soykırım kurbanları 24 Nisan Pazartesi akşamı 19:15’te Tünel Meydanı’nda anılacak. 24 Nisan’ı Anma Platformu’nun düzenlediği anmanın sloganı “102 yıl oldu, yüzleşin” olacak.