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Dünya

'Ermeni soykırımına inanıyorum'

ABD'de başkanlık seçimini kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Ermeni soykırımına inandığını açıkladı.

10 Kasım 2009 02:00

ABD'de başkanlık seçimini kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Ermeni soykırımına inandığını açıkladı.

Amerika'nın Sesi radyosuna konuşan McCain, soykırım iddialarının belgelere dayandığını savundu.

Amerikalı senatör, "Ben Ermenilere karşı soykırım işlendiğine inanıyorum ve sanıyorum bununla ilgili bol miktarda belge mevcut. Geçmişte olanları Türk ve Ermeni halk ve devletleri asla unutamaz. Özellikle de Ermeniler unutamaz. Bundan dolayı Türkiye ile ilişkileri aşamalı olarak geliştirmek gerektiğini düşünüyorlar" dedi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı desteklediğini belirten Senatör McCain, "İlk kez taraflar ileri yönde adım atıyor" ifadesini kullandı.

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