'Ermeni soykırımı' tekrar gündemde

T24 - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Ermeni tasarısını önümüzdeki 48 saat içinde meclis gündemine getirebileceği öğrenildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de tasarının gündeme gelmemesi için çalışmalara başladı.



Tasarı, geçtiğimiz Mart ayında Temsilciler Meclisi'ne bağlı Dış İlişkiler Komitesi'nden 22'ye karşı 23 oyla geçmişti.



Pelosi'nin, uzun süredir Temsilciler Meclisi'nde bekleyen tasarıyı, yeni yıldan sonra Cumhuriyetçilerin ağırlık kazanacağı yeni Kongre çalışmasına başlamadan meclis gündemine taşıyabileceği belirtiliyor.



Şu anki meclisin görev süresi, Noel tatiliyle birlikte önümüzdeki günlerde sona erecek.



Bu nedenle, Ermenilerin büyük destekçisi olarak bilinen Pelosi'nin de tasarıyı önümüzdeki 48 saat içinde meclise taşımayı düşündüğü ifade ediliyor.



Amerikan-Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) de, Pelosi'nin tasarıyı önümüzdeki 48 saat içinde meclise getirebileceğini ifade etti.



Amerika'daki Eermeni diasporası uzun zamandır, 1915 olaylarında Ermeni iddialarını destekleyen tasarının Kongre gündemine getirilmesi için çalışıyordu.



Ermeni diaspora kuruluşlarından Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Ermeni tasarısını Kongre'de oya sunma çağrısı yaptı.



Pelosi'den, ocak ayında koltuğunu Cumhuriyetçi Partili Boehner'e bırakmadan önce tasarının genel kurulda görüşülmesini istedi.



Ermeni iddialarını içeren tasarı, mart ayında Temsilciler Meclisi'nin alt kanadı Dış İlişkiler Komitesi'nde, Komite Başkanı Howard Berman'ın yoğun çabalarıyla onaylandı.



Ermeni iddialarını içeren tasarı, halihazırda 435 Kongre üyesinden 148'i tarafından destekleniyor.



Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, geçtiğimiz yaz Ermeni tasarısını, yetecek sayıda vekilin desteğinin kazanılması halinde derhal genel kurula getirme sözü verdi.





Türk kuruluşular harekete geçti



Bu arada ABD'deki Türk kuruluşları, Ermeni tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'ne gelme ihtimali karşısında harekete geçerek, Amerikan yönetimi ve Kongre üyeleriyle temaslarda bulunuyor.



Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Başkanı James Holmes, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, tasarının Temsilciler Meclisi'nde oylanabileceğine yönelik iddiaların doğruluk payı olabileceğini söyledi.



Tasarıyı meclis gündemine taşıyabileceği belirtilen Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisiyle temasta bulunduklarını belirten Holmes, Pelosi'nin tasarıyı bugün ya da yarın gündeme getirmesinin olası olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.



Holmes, "Dolayısıyla buna gerçek ve ciddi olarak bakıyoruz" dedi.



ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile temasa geçtiklerini dile getiren Holmes, "Yönetime, tasarının desteklenmesinin, Türk-Amerikan ilişkilerine ve Amerikan çıkarlarına zarar vereceğini anlamaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.



Holmes, bir soru üzerine, Mart ayında tasarının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde görüşülmesi sırasında tepkisini ortaya koyan ABD yönetiminin, bu kez de konuyla ilgili devrede olduğunu söyledi.



Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Günay Evinch (Övünç) de bunun Ermeniler tarafından yapılan bir "son dakika" denemesi olduğunu söyledi.



Ermenilerin böyle bir girişimle, Kongre'de kendi konularını gündeme getirmeye çalıştığını belirten Evinch, tasarının Temsilciler Meclisi'ne gelme olasılığını şu ana kadar sadece Ermeni kaynaklardan öğrenebildiklerini, ancak Kongre'den resmi teyit alamadıklarını kaydetti.



Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Suat Kınıklıoğlu da, "Ermeni Tasarısı"nın görev süresinin dolmasına az bir süre kala ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu gündemine getirilmesi için çabalar olduğunu belirterek, ABD yönetiminden ağırlığını kullanarak bunu engellemesini beklediklerini söyledi.





Türkiye çalışmalara başladı



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD Temsilciler Meclisi gündemine gelebileceği belirtilen Ermeni tasarısına karşı, "tüm Türk-Amerikan toplumunun gerekli duyarlılığı göstereceğinden emin olduğunu" söyledi.



Tan, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, ABD'nin 1915 yılı olaylarını "soykırım" olarak tanımasını isteyen tasarının, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından önümüzdeki 48 saat içinde gündeme getirilebileceğine ilişkin haberlere dair açıklama yaptı.



Twitter'da, "Ermeni örgütlerinin 1915 olaylarına ilişkin iddialar içeren tasarının Temsilciler Meclisi'nde bugün-yarın oylanması için kampanya başlatıldığını" belirten Tan, "Tüm Türk Amerikan toplumunun gerekli duyarlılığı göstereceğinden eminim" dedi.





