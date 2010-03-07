'Ermeni soykırımı' şimde de İspanya'da

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Tasarı Temsilciler Meclisi'nde

Edinilen bilgiye göre, 350 sandalyeli Mecliste 3 milletvekili bulunan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile 2 milletvekili bulunan Birleşik Sol (IU) ve Katalonya Yeşiller Girişimi (ICV) ittifakı, konuyla ilgili olarak önceki gün Meclise teklif sundu.ERC'nin öncülük ettiği girişimde, Ermeni iddialarının tanınması konusunun Meclis genel kurulunda görüşülmesinin yanı sıra Türkiye ile Ermenistan arasında başlatılan ilişkileri normalleştirme sürecinin olumlu sonuçlanması için AB'nin arabuluculuk yapması isteniyor.Siyasi gözlemciler, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ana muhalefet Halk Partisi'nin (PP) teklife destek vermesini beklemiyor.ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde 4 marta tarihinde gerçekleştirilen 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması oylaması 22'ye karşı 23 oyla kabul edilmişti.Türkiye'den ABD'ye başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ciddi ve sert tepkiler gelmişti.Komite'den geçen tasarı ABD Temsilciler Meclisi'ne oylanacak. Meclis oylamasından geçtiği takdirde Başkan'a sunulacak olan tasarının, Temsilciler Meclisi'nde geçmesi beklenmiyor. Zira ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde bu konuda yaptığı açıklamada tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıklamıştı.