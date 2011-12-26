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Dünya

'Ermeni soykırımı' bugün İsrail Meclisi'nde

Fransa'dan sonra 1915 olayları bugün İsrail parlamentosunun da gündemine gelecek.

26 Aralık 2011 02:00

T24 - Fransa'dan sonra 1915 olayları bugün İsrail parlamentosunun da gündemine gelecek. İsrailli parlamenterler "Ermeni soykırımı" iddialarının tanınması ve bir anma günü ilan edilmesini görüşecek. Toplantıya, alçak koltuk krizinin mimarı Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayaolon da katılacak.
 
 
İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, İsrail parlamentosundaki Eğitim, Kültür ve Spor Komitesi Alex Miller başkanlığında bugün "Ermeni soykırımı" iddialarının tanınması ve bir anma günü ilan edilmesi gündemiyle toplanacak.


Basına ve kamuyouna açık yapılacak komitenin toplantısında Meclis Başkanı Reuven Rivlin'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayaolon da hazır bulunacak.


Haaretz'in haberine göre, "Ermeni soykırımı" iddialarının kabul edilmesi halinde bu İsrail tarihinde bir ilk olacak. 'Soykırım'ın tanınması ve bir anma günü ilan edilmesi İsrail parlamentosunda 8 ay önce gündeme gelmiş ancak bugüne kadar ertelenmişti.



'Soykırım'a daha önce karşı çıkılmıştı


Daha önce de İsrail Meclisi'nin Dış İlişkiler ve Savunma Komiteleri konuyu kapalı kapılar ardında görüşmüş ancak soykırım iddialarının tanınmasına karşı çıkmıştı.



'Ahlaki bir sorumluluk'


"Ermeni soykırımı"nın tanınması için İsrail parlamentosunda çaba gösteren isimler arasında yer alan milletvekili Zahava Gal-On, "İsrail hükümeti, yıllarca Türkiye'yi hem ekonomik hem de askeri alanda stratejik bir partner olarak gördüğü için soykırımı tanımayı reddetti. Şimdi iki ülke ilişkilerine baktığımızda, Dışişleri'nin bu yasanın geçmesini sağlayarak şimşekleri üzerine çekmek istemez. Ancak Eğitim, Kültür ve Spor Komitesi bu konunun konuşulması için doğru bir yer. Ermeni soykırımının tanınmasının ahlaki bir sorumluluk olduğuna da inanıyorum" şeklinde konuştu.



'Türkiye ile bağlantısı yok'


Eğitim, Kültür ve Spor Komitesi Başkanı Alex Miller ise "Ermeni soykırımı" iddialarının İsrail parlamentosunda konuşulmasıyla Türkiye arasında doğrudan bir bağlantı kurulmasının doğru olmadığını iddia etti. Miller, 8 ay önceki konunun bugüne ertelenmiş olmasının Meclis Başkanı Rivlin'in de toplantıda hazır bulunma isteğinden kaynaklandığını ve bugüne ertelendiğini savundu.



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