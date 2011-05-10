Ermeni sitesinde ilginç iddia!

T24 - Ermenistan kaynaklı haber sitesi Baydemir'in Ermeni soykırım anıtına karşı olmadığını yazdı.



Ermenistan'dan yayın yapan armenews.com internet sitesi, kendilerine açıklamada bulunduğunu iddia ettiği Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in Diyarbakır'a yapılacak bir "Ermeni Soykırım" anıtına karşı olmadığını ve genç neslin bu olaylardan haberi olmadığını söylediğini yazdı.



Türkiye'nin AB'ye üye olması taraftarı olduğunu belirten Baydemir, Türkler ile Ermeniler'in arasındaki sorunun AB üyeligi ile halledilebileceğini düşünmediğini açıkladı. Ayrıca şu anda bir Ermeni kilisesini 2,5 milyon dolarlık bir maaliyet ile tamir ettirdiklerini söyleyen Baydemir, kendilerinin tamir ettirdikleri bu kilisenin kubbesine haçcı hiç sorunsuz takacaklarını ve kilisenin açılışında yapacakları davetler ile bir sürpriz hazırladıklarını, Ermenistan ve diyaspora Ermenilerinden çok insanların burada olacaklarını belirtti.





