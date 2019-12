Ermeni şehit Sevag'ın nişanlısı ölümün kaza olduğuna inanmıyor

T24- "Ermeni Soykırımı'nın yıldönümünde şehit olan Ermeni er Sevag Şahin Balıkçı'nın, nişanlısı Melani Kumruyan'ya yolladığı son mesaj ortaya çıktı. Sevag'ın mesajı ölmeden yarım saat önce yolladığını söyleyen Kumruyan, "Olayın şakalaşma olduğuna inanmıyorum. Sevag’ı çok iyi tanırım, o silahla şakalaşabilecek biri değildi” dedi.



Mine Tuduk'un Radikal gazetesinde yayımlanan (27 Nisan 2011) haberi şöyle:

Batman’daki askerlik görevinin bitmesine yalnızca üç hafta kala talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Sevag Şahin Balıkçı, nişanlısı Melani’ye her sabah bir sevgi mesajı gönderiyordu. 24 Nisan sabahı da “Parluys (günaydın) benim papatya kokulu meleğim. Sen bu yaşantım boyunca hiçbir zaman beni yalnız bırakmadın. Temiz kalbin her şeyden değerli, senle mutluluğu, sevgiyi tattım. Seni sevdiğim kadar hiçbir şeyi sevmedim” diye yazmıştı. Kısa bir süre sonra, bir asker arkadaşının silahından çıkan kurşun karnına isabet etti ve bu mesaj Sevag’ın Melani’ye son sevgi sözleri oldu.

Tüm alaya paskalya çöreği

Ermeni genci Sevag’ın askerdeki dramatik ölümü iki gündür basının gündeminde. Ermeni soykırımını anma günü olarak kabul edilen ve bu yıl Paskalya Yortusu ile de çakışan 24 Nisan günü meydana gelmesi, dikkatleri bu olayın üzerine çekti. Acılı aile ise temkinli. Emekli ana sınıfı öğretmeni olan anne Ani Balıkçı, bazı iddiaların kesin bir dille aktarılmasına tepkili: “Olay kaza mı, yoksa değil mi henüz bilmiyoruz. Pazar günü avukatımızla beraber olay yerine gidip oradaki yetkililerle görüşeceğiz. Alacağımız raporla her şey netlik kazanacak. Bazıları bilip bilmeden birtakım demeçler veriyor ve internet üzerinden yalan yanlış ifadeler kullanıyorlar. Oğlumu vuran diğer asker en yakın arkadaşıydı. Bir önceki gün bütün alaya paskalya çörekleri göndermiştim. Olayın 24 Nisan ya da soykırımla falan hiç ilgisi yok. Benim kimseden korkum yok, oğlum gitmiş neden korkabilirim ki. Komutan ve binbaşılar da evimizdeydi, onlar da bizim kadar üzgün.”

‘Silahla şakalaşmaz’

Sevag’ın gözü yaşlı nişanlısı Melani Kumruyan ise daha karamsar: ”Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kim yaptıysa, nasıl olduysa bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum. Olayın şakalaşma olduğuna inanmıyorum. Sevag’ı çok iyi tanırım, o silahla şakalaşabilecek biri değildi” diyor. Çocukluk arkadaşı olan Sevag ve Melani’nin ilişkileri Kurtuluş’ta aynı mahallede otururken başlıyor. 17 yaşındayken tanışan genç çift, iki yıl önce ailelerin de ‘olur’uyla nişanlanarak hayatlarını birleştirme kararı alıyor. Melani, ”Her gün telefonla konuşuyorduk” diye anlatıyor, “Olay galiba sabah 8’de olmuş. Genelde her sabah bana mesaj atardı. Ben o sabah 9’da uyandım. 7.30 civarında her zamanki gibi o güzel sevgi mesajlarından atmıştı... Çok büyük bir acı, bir şey diyemiyorum. Eve gelmesi için sadece 3 hafta kalmıştı.”

Aile o karakola gidecek

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı, Balıkçı ailesinin olayın yaşandığı karakolda misafir edilmesi ve Sevag’ın komutan ve arkadaşları ile baş başa görüştürülmesinin planlandığını açıkladı. Komutanlığın internet sitesinde yer alan bilgi notunda, olayın kaza olduğu ve ölüme neden olan kurşunun, Sevag’ın samimi arkadaşı olan ere zimmetli piyade tüfeğinden çıktığı, Kozluk Sulh Ceza Mahkemesi’nin de ‘kasıt görmemesi’ nedeniyle bu eri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktığı belirtildi. Açıklamada, “Erimizin, karakolda vuku bulan bir başka olay nedeniyle suçlanması, bu yüzden şikâyet dilekçesi vermesi, gördüğü baskı sonucu dilekçesini geri alması, Paskalya Yortusu nedeniyle izinli gönderilmemesi gibi hususlar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. Bu arada Kozluk Cumhuriyet Savcılığı, ölüme neden olan ve adı açıklanmayan erin serbest bırakılması kararına itiraz etti.