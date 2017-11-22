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Ermeni Patrik Vekili Ateşyan, doğum yeri Silvan'da

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'da Sur ilçesindeki terör olayları sırasında tahrip olan Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve onarımı devam eden kiliselerde dün incelemelerde bulunan Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram A

22 Kasım 2017 17:48

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'da Sur ilçesindeki terör olayları sırasında tahrip olan Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve onarımı devam eden kiliselerde dün incelemelerde bulunan Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, bugün doğum yeri olan Silvan ilçesine gitti. Ateşyan, Kaymakam Adem Çelik\'i, Başkan Vekili olduğu belediyede ziyaret ederek, daha önce kilise olan Belediye Camisi\'ni inceledi.
Bugün sabah saatlerinde doğum yeri olan Silvan\'a geçen Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, burada bir dizi incelemelerde bulundu. Silvan Kaymakamı Adem Çelik\'i belediye binasındaki makamında ziyaret eden Ateşyan\'a burada Kaymakam Çelik tarafından tarihi bakır işlemeli bir tabak hediye edildi. Ateşyan, ardından daha önce kilise olan Belediye Camisi\'ni ziyaret etti, burada görevlilerden bilgi aldı. 
Çocukluğunun Silvan\'da geçtiğini anlatan Ateşyan, annesinin Hazro, babasının da Liceli olduğunu belirtti. Silvan doğumlu olduğunu söyleyen Ateşyan, \"Ben 4 yaşındayken tüm aileyle birlikte Silvan\'dan çıkıp, Diyarbakır\'a yerleştik. 6-7 Eylül olaylari nedeniyle Silvan\'dan çıkmak zorunda kaldık. Biz 1960 yılında Diyarbakır\'a taşındık. Ben ilkokulu Diyarbakir Cumhuriyet İlkokulu\'nda okudum. 1966\'da İstanbul\'a gittim, 1967 yılında Kudüs\'e gittim, 9 yıl orada okudum. 1 sene de Hollanda\'da kaldıktan sonra İstanbul\'a geri gelerek din gorevlisi olarak göreve başladım. Her ne kadar İstanbul\'da yaşasam da Diyarbakir ve Silvan\'dan vazgeçemiyorum, buradan bir şeyler beni çekiyor\" dedi.
\'ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ KARDEŞÇE YAŞASAK\'
41 yıldır din gorevlisi olarak İstanbul\'da yaşadığını belirten Ateşyan, \"Buranın havası, buranın suyu, buranın insanlarından vazgeçemiyorum. Silvan\'da kuzenlerim var. Her gelişimde onlardan bazılarıyla  görüşüyorum ve dualarımı onlardan eksik etmiyorum. Silvan\'ı dolaşıyorum ama eski Silvan kalmamış, eski Diyarbakır\'ın kalmadığı gibi. Keşke eski günlere dönebilsek, insanlar kardeşçe yaşasa. Eskiden din, dil, ırk ayrımı yoktu. Tek dilegim insanların kardeşçe yaşamasıdır\" dedi.

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