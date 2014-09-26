'Ermeni öğrencilerden özür dileyin, nefret ve düşmanlık ifadelerini ders kitaplarından çıkarın'

Bu yılki ilk ve ortaöğretim tarih dersi kitaplarında, başta Ermeniler olmak üzere etnik, din ve kültür gruplarına yönelik açık nefret ve düşmanlık içeren ifadeler yer aldı.

Bu tür ifadeler içeren kitapların okutulmasını büyük bir ayıp olarak telakki eden bir grup aydın, yazar, akademisyen ve sanatçı, bu tür kitapların hâlâ kullanılıyor olmasını kınayan ve özellikle iki önemli noktayı vurgulayan bir çağrıya imza attı.

Çağrıda, “İnkilâp Tarihi ve Tarih Ders kitapları, başta Ermeni öğrencilerden olmak üzere, özür dilenerek derhal toplatılmalıdır. 2015’e giderken özlenen Türk Ermeni barışının yolu buradan geçer” denildi.

Açıklamaya imza atan isimlerden Taraf gazetesi yazarı Prof. Taner Akçam, “Aydınlarımızın bu çağrısı, bize etnik, din ve kültür grupları arasında nefreti değil, barış dostluk ve birlikte yaşama duygularını teşvik edecek; yalanları değil, hakikatleri, tüm objektifliği ile anlatacak ders kitaplarının hazırlanmasının ne kadar elzem olduğunu hatırlatıyor. Tarih karşısında dürüst olmak, geleceği dostluk ve barış temelinde kurmanın da ön şartıdır. Ümidim odur ki, bu imza kampanyası, özlediğimiz ders kitaplarının hazırlanması için hepimizin ortak bir çığlığı olarak kabul edilir” diye konuştu.

Açıklamaya imza atan isimler

Ders kitaplarında yer alan nefret ve düşmanlık içeren ifadelerin kaldırılması talebiyle yapılan açıklamaya imza atan isimler şöyle:

Adalet Ağaoğlu, Ahmet Altan, Ahmet Hakan, Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu,

Ali Nesin, Asaf Savaş Akat, Aydın Engin, Ayhan Aktar, ​Ayşe Günaysu,

Ayşe Hür, Baskın Oran, Bekir Ağırdır, Betül Tanbay, Bülent Bilmez,

Bülent Keneş, Cafer Solgun, Cemal Uşak, Cengiz Aktar, Daron Acemoğlu,

Defne Asal, Dengir Mir Mehmet Fırat, Deniz Türkali, Edhem Eldem,

Elçin Macar, Emel Kurma, Emine Uçak Erdoğan, Eren Keskin,

Erol Katırcıoğlu, Fatih Akın, Ferhat Kentel, Fikret Adanır, Fuat Keyman,

Gülten Kaya, Hadi Uluengin, Halil Berktay, Halil Ergün, Hasan Cemal,

Hidayet Şefkatli Tuksal, İbrahim Betil, İhsan Eliaçık, İhsan Yılmaz,

İsmet Berkan, İştar Gözaydın, Kemal Burkay, Kenan Çayır, Kutluğ Ataman, Leyla Neyzi,

Mehmet Altan, Murat Belge, Murat Morova, Nilüfer Göle, Niyazi Kızılyürek,

Oktay Özel, Oral Çalışlar, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Ömer Laçiner,

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Madra, Perihan Mağden, Roni Margulies,

Samim Akgönül, Saruhan Oluç, Savaş Genç, Selçuk Gültaşlı,

Selim Deringil, Serra Yılmaz, Sevgi Akarçeşme, Seyfettin Gürsel,

Sinan Çetin, Soli Özel, Şahin Alpay, Şanar Yurdatapan, Şebnem İşigüzel,

Taner Akçam, Tarık Ziya Ekinci, Temel İskit, Tilbe Saran, Turgay Oğur,

Ufuk Uras, Uğur Kömeçoğlu, Umut Özkırımlı, Ümit Kardaş, Ümit Kıvanç,

Üstün Ergüder, Vedat Türkali, Yasemin Çongar, Yavuz Baydar,

Zeynep Direk, Zeynep Tanbay