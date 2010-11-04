T24 LogoT24 Logo
Dünya

ERMENİ LOBİSİNİN ADAYLARI KAZANDI WASHINGTON (A.A)

04 Kasım 2010 11:33

-ERMENİ LOBİSİNİN ADAYLARI KAZANDI WASHINGTON (A.A) - 04.11.2010 - ABD'deki önemli Ermeni kuruluşlarından Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), ara seçimlerde destekledikleri adayların yüzde 90'dan fazlasının seçimleri kazandığını belirtti. ANCA'dan yapılan açıklamada, destek verdikleri 6 senatörden beşinin seçimleri kazandığı kaydedilirken, bu senatörler Senato'daki Demokrat çoğunluk lideri Harry Reid, Mark Kirk, Barbara Boxer, Chuck Schumer ve Barbara Mikulski olarak sıralandı. ANCA, desteklediği senatörler arasında bir tek Russ Feingold'un seçimleri kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Temsilciler Meclisi üyeliği için yarışan isimler arasında ANCA'nın desteğini alan, 31 eyaletteki 158 adayın da büyük bir çoğunluğunun seçimleri kazandığı belirtildi. Açıklamaya göre, 158 aday arasında, halen görevde olup yeniden seçilmek için yarışan 152'sinin sadece 6 tanesi seçimlerde başarısız olurken, yeni aday olan 6 ismin ise tamamı seçimleri kazandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24