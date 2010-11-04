-ERMENİ LOBİSİNİN ADAYLARI KAZANDI WASHINGTON (A.A) - 04.11.2010 - ABD'deki önemli Ermeni kuruluşlarından Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), ara seçimlerde destekledikleri adayların yüzde 90'dan fazlasının seçimleri kazandığını belirtti. ANCA'dan yapılan açıklamada, destek verdikleri 6 senatörden beşinin seçimleri kazandığı kaydedilirken, bu senatörler Senato'daki Demokrat çoğunluk lideri Harry Reid, Mark Kirk, Barbara Boxer, Chuck Schumer ve Barbara Mikulski olarak sıralandı. ANCA, desteklediği senatörler arasında bir tek Russ Feingold'un seçimleri kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Temsilciler Meclisi üyeliği için yarışan isimler arasında ANCA'nın desteğini alan, 31 eyaletteki 158 adayın da büyük bir çoğunluğunun seçimleri kazandığı belirtildi. Açıklamaya göre, 158 aday arasında, halen görevde olup yeniden seçilmek için yarışan 152'sinin sadece 6 tanesi seçimlerde başarısız olurken, yeni aday olan 6 ismin ise tamamı seçimleri kazandı.