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Dünya

Ermeni lobisinden Sarkisyan'a mektup

12 Nisan 2010 16:42

T24- ABD'de faaliyet gösteren Ermeni kuruluşları, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a hitaben açık mektup yayımlayarak, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının kabul edilmesi için ABD Başkanı Barack Obama'ya baskı yapmasını istedi.
     Ermenistan'ın news.am sitesindeki haberde, Amerika Ermenileri Milli Komitesi'nin, yayımladığı mektupta Sarkisyan'dan, Türkiye'nin, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecini kullanarak, Ermeni iddialarının uluslararası düzeyde tanınmasını engelleme çabalarını yok etmesini istediği belirtildi.
     Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın, Obama ve diğer ülke liderlerine 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının kabul edilmesi için çağrıda bulunmasını talep eden Ermeni kuruluşları, Sarkisyan'ı, her ne gerekçeyle olursa olsun, 1915 olaylarını araştırmak için tarih komisyonunun kurulması teklifini kabul etmemeye çağırdı.
     ABD'deki Ermeni lobisi, mektubunda Sarkisyan'dan, Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin Türkiye'nin yapıcı olmayan tutumu nedeniyle artık devam edilemeyecek duruma geldiğini ilan etmesini istedi. (aa)

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