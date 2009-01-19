Ermeni lobisinden Obama'ya yoğun baskı

ABD'deki Ermeni kuruluşları, yarın başkanlık görevine resmen başlayacak olan Barack Obama'ya bir mesaj göndererek, seçim kampanyası sırasındaki, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları "soykırım" olarak tanımaya yönelik sözünü tutmasını istedi.ABD'deki 20 Ermeni kuruluşunun ortak mesajında, Amerikan Ermenilerinin, Obama'nın "tarihi başkanlığını" tebrik ettiği belirtilirken, ana hatlarıyla Ermeni talepleri dile getirildi.Mesajda, "Biz, toplum olarak, 'soykırımın' Kongre'de anılması, başkan tarafından tanınması ve Türkiye'nin 'soykırımı' tanıması yönündeki çalışmalarımızda sizin, bizim yanımızda durmanızdan gurur duyuyoruz" görüşü ifade edildi.Mesajda, "Osmanlının, 1915'te bir ırkı yok etme" suçunu işlediği iddia edilerek, "devletimiz, bu suçu açıkça ve kuşkuya yer vermeden kınamalı" ifadesi kullanıldı.Ermeni mesajında Obama'ya hitaben, "Sizin de çeşitli vesilelerle dile getirdiğiniz gibi Amerika'nın, 1915 olaylarına ilişkin gerçeği söyleyen bir lidere hakkı var" cümlesi yer aldı.Mesajda, Obama'nın yardımcısı Joe Biden, dışişleri bakanlığını üstlenecek olan Hillary Clinton ve yeni yönetimde yer alması öngörülen İçişleri Bakanı Ken Salazar, Çalışma Bakanı Hilda Solis, Ulaştırma Bakanı Ray Lahood ve Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) başkanı Leon Panetta'nın da 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınması gerektiğini savunduğu öne sürüldü.Mesajda, ABD'nin, Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmesi, bu ülkeye ekonomik katkıda bulunması ve Karabağ Ermenilerini desteklemesi de istendi.