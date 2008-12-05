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Dünya

Ermeni lobisinden CNN'e protesto

Amerikan CNN televizyonundaki programda soykırım iddiasına ilişkin ifadeleri yetersiz bulan Ermeni lobisi, CNN'i protesto ediyor

05 Aralık 2008 02:00

ABD'de CNN televizyonunda yayımlanan ve gazeteci Christian Amanpour tarafından sunulan, yakın tarihteki soykırımların ele alındığı programda, 1915 olaylarına da kısaca değinildi, ancak programdaki ifadeleri yetersiz bulan Ermeni lobisi, CNN'i protesto kampanyası başlattı.

Amanpour'un sunduğu ve İngilizce adı ''Scream Bloody Murder'' (Kanlı Cinayet Diye Haykır) olan programda, Yahudi soykırımı, Kamboçya, Iraklı Kürtlere Saddam Hüseyin rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırı, Bosna, Ruanda ve Darfur kapsamlı olarak ele alındı.

Programın başında kısaca 1915 olaylarına da değinildi ve o dönemde, ''Hıristiyan Ermeni vatandaşların, 8 yıl boyunca katledildiği ve göçe zorlandığı, bunun sonucunda 1 milyon Ermeni kadın, erkek ve çocuğun öldüğü'' iddiasında bulunuldu.

"Türk hükümetinin, olanları soykırım olarak nitelemeyi ve sorumluları adalete teslim etmeyi reddettiği" görüşü de programda savunuldu. Programdan rahatsızlık duyan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Ermeni asıllı Amerikalılara gönderdiği mesajda, CNN televizyonunun protesto edilmesi çağrısında bulundu. ANCA'nın mesajında, CNN'in, "soykırımı gözardı ettiği'' ifadesi yer aldı.

CNN'in yayınladığı iki saatlik programda, Kamboçya'da ve Irak'ta, o sıradaki çıkarları gereği ABD'nin, meydana gelen olayları gözardı ettiği, Bosna'da geç kaldığı eleştirisi getirildi. (AA)

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