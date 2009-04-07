Ermeni lobisinde hayal kırıklığı

Barack Obama ne demişti?

ANCA açıklamasında, Obama'nın seçim kampanyası döneminde verdiği sözler hatırlatılarak, dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı basın toplantısında "bu sözü yerine getirme fırsatını kaçırdığı" savunuldu.ANCA, Obama'nın bu ay içinde tamamen ve koşulsuz olarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasını istedi.Obama, Gül ile yaptığı basın toplantısında, "Senatör olarak Ermeni soykırımı olduğu görüşünüzde değişiklik oldu mu" sorusuna, "Görüşlerim değişmedi. Ancak Sayın Gül liderliğinde Ermenistan'la yapılan çözüm arayışlarına destek vermek gerekir. ABD, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini saptırmamalıdır" yanıtını verdi.