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Dünya

Ermeni lobisinde hayal kırıklığı

ABD'deki en önemli Ermeni kuruluşlarından ANCA, Obama'nın 1915 olaylarına ilişkin sözünü yerine getiremediğini ileri sürdü

07 Nisan 2009 03:00

ABD'deki en önemli Ermeni kuruluşlarından Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), ABD Başkanı Barack Obama'nın 1915 olaylarına ilişkin sözünü yerine getirme fırsatını kaçırdığını ileri sürdü. 

Barack Obama ne demişti?

ANCA açıklamasında, Obama'nın seçim kampanyası döneminde verdiği sözler hatırlatılarak, dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı basın toplantısında "bu sözü yerine getirme fırsatını kaçırdığı" savunuldu.

ANCA, Obama'nın bu ay içinde tamamen ve koşulsuz olarak 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasını istedi. 

Obama, Gül ile yaptığı basın toplantısında, "Senatör olarak Ermeni soykırımı olduğu görüşünüzde değişiklik oldu mu" sorusuna, "Görüşlerim değişmedi. Ancak Sayın Gül liderliğinde Ermenistan'la yapılan çözüm arayışlarına destek vermek gerekir. ABD, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini saptırmamalıdır" yanıtını verdi.

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