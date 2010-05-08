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Dünya

Ermeni lobisi soykırım için yine atakta

Amerikan Kongresi’ndeki “soykırım” tasarısının baş mimarı olan Adam Schiff sözde “Ermeni soykırımından” sağ kurtulanların anılarının resmi Kongre

08 Mayıs 2010 03:00

T24- Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Parti California vekillerinden Adam Schiff, Kongre’nin resmi kayıtlarına 1915 olaylarında yaşamını yitirenlerin ve onların yakınlarının anılarının geçirilmesi için yeni bir kampanya başlattı.


Shiff, kampanyasıyla ilgili yazılı açıklamasında, “Halen soykırımdan kurtulmuş olanlar hayatta iken Kongre’nin resmi kayıtlarını bir önceki yüzyılın ilk soykırımını belgelerle tescilleyebilmek için kullanabiliriz” dedi. Schiff’in, Ermenilerin anılarının Kongre kayıtlarına resmen geçirilmesini başardığı takdirde, bunun “soykırım” tasarısının onaylanması ile eşdeğerde bir anlama sahip olacağı yorumları yapılıyor. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ise, Schiff’in girişiminden sonuç alınacağını düşünmediğini belirtti.

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