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Dünya

Ermeni lobisi Obama'ya baskıyı sürdürüyor

ABD Başkanı Obama'ya mektup yazan Ermeni lobisi "1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma sözünü tut" istedi

12 Mart 2009 02:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti yaklaşırken, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki Ermeni lobisinin liderleri, Obama'ya ortak bir mektup yazarak, kendisinden "geçen yıl seçim döneminde verdiği, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma sözünü tutmasını" istedi.

Mektuba, Ermeni lobisinin liderleri; Demokrat milletvekilleri Adam Schiff ve Frank Pallone ile Cumhuriyetçi milletvekilleri George Radanovich ve Mark Kirk imza koydu.

Milletvekilleri, "seçim döneminde verdiği sözden dolayı" Obama'ya teşekkür ederek, "şimdi bu sözün tutulmasını" istedi.

Mektupta, "İster bugünün Sudan hükümeti, ister dünün Osmanlı İmparatorluğu olsun, soykırım yapanlar ve bunların kurbanları, ABD'nin, gerçekle karşılaşmaktan çekinmeyeceğini bilmeli" ifadesi kullanıldı.

Mektubun özetini yayımlayan Amerikan Ermeni Asamblesi adlı kuruluş, dört milletvekilinin bu girişimini memnuniyetle karşıladı.

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