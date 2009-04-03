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Dünya

Ermeni lobisi ANCA'dan Obama'ya yeni baskı

Amerikan Ermeni lobisi, Ermenileri, Beyaz Saray'ı arayarak Obama'ya "Ermenilere verdiği sözü" hatırlatmaya çağırdı.

03 Nisan 2009 03:00

Amerikan Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'yi ziyaret etmesine 72 saat kala, Amerika'da yaşayan Ermenileri, Beyaz Saray'ı arayarak Obama'ya "Ermenilere verdiği sözü" hatırlatmaya çağırdı.

ANCA Başkanı Aram Hamparian tarafından yapılan açıklamada, "Obama'nın Türkiye'ye varmasına 72 saatten az bir zaman kaldı. Obama, 6-7 Nisanda Türkiye'de yalan ve tehditleri dinleyecek. Washington'a döndüğünde, 24 Nisan öncesinde Türk lobicileri tarafından daha da keskin ataklarla karşılaşacak" ifadesikullanıldı.

Hamparian, "Obama'yı sözünden döndürme çabalarının, sadece Ermeniler için değil, Amerikalılar için de utanç verici olduğunu" ifade etti. Aram Hamparian, ABD'de yaşayan Ermenileri, Obama'nın Türkiye'de ilk gün temaslarında bulunacağı 6 Nisanda Beyaz Saray'ı aramaya ve ABD Başkanını "Ermenilere sözünü tutmaya" davet etmeye çağırdı.

ANCA, aynı şekilde, Obama'nın İstanbul'da temaslarına devam ettiği 7 Nisan günü Ermenilerden, ABD Kongresindeki 252 sayılı Ermeni tasarısının geçmesi yönünde destek için, bulundukları bölgenin milletvekillerini aramalarınıistedi.

Nisan ayı boyunca da Ermenilerden, 1915 olaylarına ilişkin tezlerinin tanınması yönünde çabalarını sürdürmeleri de talep edildi.

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