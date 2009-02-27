Ermeni lobisi ABD'li vekile ateş püskürüyor

ABD'de Teksas eyaletinin Demokrat kadın milletvekili Eddie Bernice Johnson, 1915 olaylarını "soykırım" değil, "toplumlararası savaş", Ermenilerin "soykırım" iddiasını da "tarihi anlaşmazlık" olarak nitelendirince, ABD'deki Ermeni kuruluşlarının büyük tepkisini çekti.



Johnson, Temsilciler Meclisindeki 434 meslektaşına gönderdiği mektupta, Ermeni lobisinin Temsilciler Meclisine sunmaya hazırlandığı yeni "soykırım" tasarısına karşı çıktı.



Milletvekili Johnson, tasarıyı hazırlamakta olan milletvekillerine hitaben, "önerilen 'soykırım' tasarısını gözden geçirmenizi saygıyla istiyorum. Bu tasarı, 1915'taki toplumlararası savaşta meydana gelen insanlık dışı olayları tek yanlı olarak görüyor. Ermenistan ile Türkiye arasındaki tarihi anlaşmazlıkta bir tarafı destekleyen bu tasarıdaki iddialardan tabiatıyla rahatsızlık duyuyorum. Çünkü bu, iki ülke arasında şimdi sürmekte olan ilişkilerin normalleşmesi sürecine zarar veriyor" ifadelerini kullandı.



Johnson, "Rusya'dan Irak'a, Afganistan'a ve İran'a kadar uzanan ve ABD'nin ulusal güvenliği için kritik önem taşıyan bir bölgedeki sınavlar göz önüne alındığında, (Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşmeyi hedefleyen) bu umutlu çabaların rayından çıkması, ABD için kabul edilemez. Tam tersine bu çabaları desteklememiz ve teşvik etmemiz gerekir" görüşünü ifade etti.



Milletvekili Johnson, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan'a ziyaretinden de görüleceği, gibi Türk-Ermeni ilişkilerindeki ilerleme konusunda cesaretlendiğini belirtti.



Dallas kenti bölgesini temsil eden milletvekili Johnson, mektubuna, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan'ın, "Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine çok yakın olunduğunu" söylediği, Reuters ajansının ocak ayına ait bir haberini de ekledi.



Milletvekili Eddie Bernice Johnson'ın milletvekillerine gönderdiği bu mektup, Ermeni kuruluşlarını öfkelendirdi.



Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) adlı kuruluş, Amerikalı Ermenilerden, Johnson'ın bürosunu telefonla aramalarını ve milletvekilinin mektubuna ilişkin görüşlerini "kibarca" iletmelerini istedi.



ANCA, Johnson'ın görüşlerinin tarihçilerce yalanlandığını da iddia etti.



Amerika Ermeni Meclisi adlı kuruluş da, Johnson'ın, "Türk inkarcılarının eskimiş tezlerini dile getirdiği" iddiasında bulundu. (AA)